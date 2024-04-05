【深度解構】深港融合有得有失？香港面對重重挑戰？

隨着粵港澳大灣區持續發展，深港融合已是一個大趨勢，近年更率先體現於港人北上消費熱潮，所謂山姆經濟圈，為港人帶來新的消費體驗，而兩地交通過關都日趨便利，吸引更多港人北上消閒娛樂，更有打工仔選擇在深圳置業、香港上班，變相在收窄港深樓價差距，也有不少長者嘗試到物價較低的廣東省安老。

一河之隔的兩個城市，社會發展和生活質素差距已大大拉近，深港正加速融合，同時競爭也日趨激烈，這是歷史推演的發展，香港能夠做的是有清晰發展定位，並設法加強優勢和獨特性，以免被邊緣化。

山姆經濟圈消費新體驗

近期在香港常聽到一個新名詞，就是「山姆」。其實，山姆是指內地「山姆會員商店」，是世界500強企業沃爾瑪（Walmart）旗下的高端會員制大型倉儲式超市，在鄰近香港的深圳市龍崗、龍華及福田開設分店，以大包裝、低價格、多元化商品種類等條件，吸引不少香港人北上消費，而圍繞山姆的「超市團」、代購服務亦隨之應運而生，形成所謂「山姆經濟圈」！

截至今年2月初的通關周年，來港旅客累計逾3,300萬人次，當中逾78%為內地旅客，餘下約21%為其他旅客；出境香港人則逾7,200萬人次，當中絕大部分是往內地，尤其是往深圳居多。

港人北上潮愈趨盛行，由吃喝玩樂、按摩、修甲，到看醫生、看牙醫、配眼鏡、逆向代購食物，反正就是由悠閒消費逐漸轉變為日常消費。當然，有指深圳的服務業水平顯著提升，大型商場處處，而香港的服務業水平每況愈下，「性價比」驅使下，致令不少港人不願在港花費，寧願北上尋求消費新體驗。之不過，這關乎香港的營商成本結構問題，畢竟人工貴、租貴，加上勞工短缺，都削弱了港企的競爭力。

港人北上消費熱潮不會在短期內可以扭轉，如何應對消費轉變，倒令香港的零售及餐飲業頭痛，只怕結業潮尚未到高峰。這既是深港融合的現象，也是深港競爭的一種體現。所謂有競爭才有進步，關鍵在乎港府與港商能否因應挑戰作出變陣，盡快搶回失地。

交通便利 樓價差距收窄

與香港通關的內地口岸有多個，包括羅湖、皇崗、蓮塘、深圳灣、文錦渡、福田、蛇口、沙頭角（僅貨運）及港珠澳大橋口岸，加上高鐵班次多，港車北上配合機制實施等，回內地的途徑方便舒適，是令港人心動北上的重要原因之一。

事實上，深圳的鐵路網絡完善，覆蓋面廣，連接整個大灣區，且無論是港深交通連接以及支付方式，都日益便捷，確實消除不少妨礙兩地人流來往的障礙。更重要的是，如今深圳生活數碼化滲透率高，叫車、點餐網絡化、電子支付都相當普及，且城市智能化，治安水平高，港人可以安心北上消費。

這樣下去，深圳沿岸與香港大西北的樓價差距將會逐步收窄，多了港人北上置業安居，未來供應大增的香港新界大西北樓價在置業需求分流效應之下將如何表現，倒值得思考。

強港元好使 外遊潮未退

剛過去的復活節，逾百萬人次經各口岸出入境，累計一個長假大量人口北上，香港市道就異常之冷清，來港的內地遊客消費降級，行行、睇睇多於消費，即所謂的「零元遊」，客源數目與消費額出多入少之下，港商焉能不叫苦。

事實上，在美元偏強下，非美貨幣仍相對較弱，在港元聯匯機制之下，香港人持有港元出外旅遊消費，荷包特別「見使」，尤其內地資產估值處於低潮，物價水平低企，港人北上消費可以更「疏爽」。

此外，港人外遊潮，其實也不止於北上，日本及其他東南亞地方都見不少港人足迹。可另一方面，港元強，意味香港作為外地遊客落戶的吸引力減少。

有會計師行預期，當兩地物價差距收窄，港人北上消費有望緩和，惟美息去向未明，這一點亦難料何時才會出現。更何況，如今港人北上消費，是綜合多項因素帶動，恐非單一因素改變而逆轉。

至於香港要拆招，可透過加強本地特色旅遊，增加舉辦大型展覽、盛事等活動，吸引遊客，又或恢復「一簽多行」振消費，增加南下的人流，但會否繼續旺丁不旺財，有理也說不清，更實際的做法，是提振商業景氣，吸引更多消費額較大的商務客來港，以助抵銷消費轉型的衝擊。

港零售額續挫 商戶乏出路

港人長假不留港消費，香港中小型商戶自然叫苦，就連財雄勢大的上市公司零售商戶，都感受到壓力。

該公司直言，環球市場仍然充斥着眾多不明朗因素，外部及本地經濟環境普遍籠罩負面預期，本地消費市道將很可能需要一段較長的時間才會止跌回穩。

另外，有中資股東背景的大昌食品市場、U購Select不是全線結業就是陸續關閉分店，還有數不盡的非上市中小型商戶捱不住寒冬離場，可見香港零售業這場劫難，來得比新冠防疫更殘酷，關鍵是防疫會有盡時，但經濟滑波何時回穩，卻遲遲未見轉機，守與不守，已去到無法逃避的關鍵時點。