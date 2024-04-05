3月錄逾440宗住宅帳面貶值成交　呢區最重災...

撤辣後樓市升溫，帶動交投全速向上，惟旺市不旺價，蝕讓成交同時癲升。綜合市場資料，3月出現至少逾440宗帳面貶值個案，料創有紀錄單月新高，按月勁升逾1.5倍，其中，將軍澳佔逾110宗最多，元朗亦錄至少68宗。

資料顯示，2月二手市場出現至少172宗貶值個案，3月再大增至少270宗，期內蒸發樓價金額高逾6.7億港元。撤辣後短線沽貨個案開始出現，市場有至少6宗屬2023年才購入的跌價成交個案，而2021年或以後購入的貶值成交亦佔約14%。

樓市氣氛轉旺，惟蝕賣單位帳面損手幅度未見收窄。3月出現至少23宗貶值幅度達30%或以上的成交，其中3宗更超過40%，而特色戶跌價情況最嚴重。鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES高層戶以7,950萬元成交，較2016年約1.39億元購入價，帳面跌價逾42%。啟德龍譽複式戶上月初以2,000萬元登記轉手，較4年前入貨價低逾45%。

各區二手交投急增，以將軍澳為例，上月錄逾350宗買賣，當中佔約30%或逾百宗屬跌價成交，其中，日出康城屋苑佔逾60%，蝕幅最大為約29%，為區內晉海II單位，成交價818萬元。而元朗3月都錄187宗二手買賣，創近3年新高，期內貶值成交比例亦高逾36%，屯門則出現至少56宗同類個案。

事實上，10大藍籌屋苑繼續出現多宗低於購入價的二手轉讓，即使為樓市指標的鰂魚涌太古城都有至少7宗，其中4宗蝕幅更逾20%。