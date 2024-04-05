長江生命科技曾漲24%　將於美國展示癌症疫苗臨床前研究新數據

長江生命科技曾抽升24%，不過目前升1.61%，報0.315港元。

KRAS蛋白常於多種癌症中突變，乃細胞生長及存活的關鍵調節因子，透過促進不受控

制的細胞繁殖及對治療的抗藥性驅動腫瘤生長。PD-L1蛋白是最重要的免疫檢查點蛋

白之一，在癌細胞上高度呈現，可限制腫瘤微環境中的T細胞活化。

在臨床前研究中，公司的研究針對KRAS的多肽癌症疫苗，以及針對多個PD-L1 T細胞抗原決定位的新型合成長肽疫苗在同源小鼠大腸直腸癌模型中能否誘發明顯抗腫瘤效能。

此外，公司將聯同其研究合作夥伴晶泰科技(XtalPi)於AACR 2024年度年會上，展示其設計癌症疫苗之人工智能(AI)賦能平台的數據。公司與晶泰科技發現，彼等於研究合作中開發的AI模型能顯著改善新抗原胜肽疫苗的設計，在預測MHC-I及MHC-II抗原呈現方面較最先進的預測演算法更為優勝。

公司認為，針對KRAS及PD-L1蛋白之研究性癌症疫苗的臨床前療效結果令人鼓舞，公司希望未來能將此等疫苗及其他疫苗推進至臨床研究階段。公司亦對與晶泰科技的研究合作進展感到欣喜，該合作項目開發的AI平台旨在有助更準確預測免疫原性並設計或更具療效的癌症疫苗。