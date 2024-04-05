惠理基金：中國股市估值吸引　資金流向逆轉現淨流入

亞洲資產管理公司惠理基金聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺(Louis So)表示，中國股市出現轉捩點，留意到自春節後，資金連續淨流入中國。單是上周，淨流入資金達5.55億美元(約43.29億港元)，為2023年4月以來最多，反映資金流向已出現逆轉。

他又指，內地房地產市場交易也出現觸底反彈的迹象，向來被視為整個房地產市場的領先指標的一線城市二手樓交易量，在一系列政策放鬆後開始企穩，而追蹤房產中介對未來二手房市場交易預期的「貝殼信心指數KMI」自本月初以來一直保持在擴張區間。

從宏觀數據，他指，今年首2個月，內地零售額按年增長5.5%，同期的固定資產投資亦增加4.2%而出口也是一大亮點，增長了7.1%，可見經濟基本面依然穩健，而且去年中國家庭的儲蓄佔其收入的31.7%，仍遠高於新冠疫情前的29%水平，認為家庭儲蓄率正常化將推動消費的穩健增長。

另外，他提到，近期反彈後，MSCI中國指數的前瞻性市盈率仍為9.5倍，遠低於12倍的10年平均水平。與此同時，恒生指數目前的前瞻性市盈率為8.1倍，而過去10年的平均市盈率為11.2倍。值得注意的是，與新興市場前瞻性市盈率12.5倍相比，中國市場的交易價格也有很大折扣，且更遠低於美國22倍及日本16倍，現時估值具有吸引力。