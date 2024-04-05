全球航運聯盟再現重組　擬改道至東南亞　港轉口恐受累

外媒引述丹麥物流數據分析公司Sea Intelligence近日撰寫的文章指，由於主要航運公司希望提高準時交貨率，正將託運的貨物由香港轉至其他更新、更大的港口，並將香港由轉口港名單中剔除。

報道又指，航運巨頭馬士基(Maersk)及赫伯羅德(Hapag-Lloyd)今年1月簽署長期協議，自2025年2月開始合併旗下部分船隊，以挑戰龍頭地中海航運(MSC)，全球航運聯盟再次出現重組，反映未來貨物將改道至東南亞。有美國業內人士認為，情況將影響香港物流業。

報道並引述美國供應管理協會(ISM)行政總裁Tom Derry指，部分具競爭力的大型深水港口，如印尼、新加坡及馬尼拉將成為重大受益者，原因是菲律賓有大量半導體行業，相關港口將受惠，香港或承受損失。

此外，Derry表示，中美衝突促使美國政府將暫停給予中國優惠待遇。美國政府的科技禁運不但會影響內地，並會影響香港作為轉口港的角色。

他又指，內地佔全球進出口38%份額，稱冠全球，其中半導體佔不少份額。過往半導體經由香港轉運至內地，再由內地經香港轉運至全球，不過取消優惠待遇影響這些貨物的運輸，加上美國對愈來愈多中國進口貨物徵收關稅，令情況變得更差。