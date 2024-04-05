迪士尼效法Netflix　6月起打擊密碼共享　9月全球實施

繼串流平台Netflix打擊密碼共享，其競爭對手迪士尼也將於6月起在少數地區打擊用戶密碼共享，並在9月全球實施。

行政總裁Bob Iger接受外電媒訪問時，披露打擊密碼共享的時間表，但未透露會率先在哪一個國家進行。此外，迪士尼仍未交代收費方式。

迪士尼幾個月來一直表示將採取打擊密碼共享，因為希望削減成本並使Disney+和Hulu有利可圖。其他串流媒體服務包括Netflix等，已經或計劃限制密碼共享以增加收入。

自2022年Iger重新擔任行政總裁以來，該公司已經減少串流媒體虧損。他表示，該公司預計在今年第四季令串流媒體業務實現盈利。「這是一個非常、非常大的進步。」他指，現在要做的不但是把其變成一項賺錢的業務，而是一項有增長的業務。

Netflix去年開始嚴打密碼共享，表示每個帳號只能供一個家庭收看節目。Netflix一直面臨增長放緩問題，並希望打擊密碼共享能改善收入來源，此舉最初引起消費者強烈反對，但該公司季度業績此後則明顯改善。

Netflix和迪士尼去年提高串流訂閱服務收費，Netflix最便宜的訂閱計劃，連同廣告播放，月費6.99美元。迪士尼上月開始提供Hulu和Disney+的捆綁訂閱服務，月費9.99美元。