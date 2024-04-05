證監會籲提防無牌平台Sure X　防範加密幣教育推廣手段

香港證監會警示公眾，提防一家以「Sure X」、「Sure Bit International Pte Ltd」、「Sure Bit International Ltd」或「Sure 9」名稱經營的疑似虛擬資產交易平台，懷疑其以提供有關區塊鏈及加密貨幣的教育和培訓為名，在沒有牌照的情況下，向香港投資者積極推銷其虛擬資產交易平台服務。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營虛擬資產服務的業務或向香港投資者積極推廣有關服務，即屬犯罪。

雖然Sure X的平台網站看似已經無法瀏覽，但證監會注意到，香港投資者仍有可能在互聯網上透過其他途徑訪覽有關網站或疑似交易平台，並註冊成為新用戶。故此，證監會於周五(5日)將Sure X及其網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。

證監會再次告誡投資者，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。這些平台可能會採取各種各樣的途徑間接推廣其交易服務，包括以「教育和培訓」為名開辦一些研討會及課程。如平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該平台上持有的全部投資。如對虛擬資產交易平台的持牌狀況有任何疑問，可參閱證監會的持牌虛擬資產交易平台名單。