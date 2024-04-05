證監會夥杜拜金管局開會　探討香港基金在杜拜分銷機會

香港近年積極拓展中東發展機會。香港證監會與杜拜金融服務管理局周五(5日)合辦高層圓桌會議，探討香港資產管理公司在杜拜國際金融中心分銷基金的機會，雙方計劃於下月在杜拜為資產管理業界人士合辦另一場圓桌會議。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，證監會致力為本港資產管理業開拓更深、更廣的投資市場，期望能夠在資產管理方面進一步加強香港與杜拜國際金融中心之間的連繫，而是次活動僅為兩地合作的開端。

杜拜金管局總裁莊思滔(Ian Johnston)指，很高興能與證監會在香港合辦這場圓場會議。隨着中國與中東的經濟走廊逐步擴展，杜拜國際金融中心與香港的合作機會增多，尤其是在資產管理方面。作為監管機構，致力為兩地的頂尖國際金融中心建立有意義的合作關係，認為這對雙方持續共同地取得成功至關重要。

是次圓桌討論由梁鳳儀及莊思滔主持，並有超過15名來自不同香港資產管理公司的高級行政人員出席，包括香港投資基金公會行政總裁黃王慈明、南方東英資產管理總裁丁晨等。

會上，莊思滔講述有關在杜拜國際金融中心銷售在香港註冊成立的基金的監管規定，並介紹杜拜國際金融中心為香港資產管理公司帶來的機遇，包括透過阿聯酋的基金通行制度接觸來自整個阿聯酋市場的投資者。同時，證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀及杜拜金管局操守監管部副總監David Tait亦有參與是次活動，後者亦在其後的研討會上詳細講解相關的監管規定。

另外，證監會已在其網站上發布一份資料摘要，概述杜拜國際金融中心的市場概況，並說明如何透過阿聯酋的基金通行制度在杜拜國際金融中心，及經杜拜國際金融中心在阿聯酋的內陸市場銷售香港基金，以供香港資產管理公司作簡單參考。