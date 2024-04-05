m18講場：陳浩濂孖國金服務朋友睇七欖　順手sell Web3盛事

香港國際七人欖球賽周五(5日)開鑼！波友財經事務及庫務局副局長陳浩濂(Joseph)孖住金融服務界、商界嘅朋友齊齊睇波，感受熱烈嘅氣氛，順手介紹今個月內將會舉行嘅第三代互聯網(Web3.0)盛事，推廣香港發展Web3技術嘅優勢，吸引佢哋將業務帶嚟香港。

摷返資料，啱啱過去嘅周四、五(4至5日)有數碼港搞嘅Hong Kong Web3.0 Spring Conference，而本周六至下周二(6至9日)有香港Web3嘉年華，大型活動「Hack.Summit() 2024」接住喺9至10日舉行，12至13日仲有創科界年度盛事「2024 數字經濟峰會」。未完，5⽉8至9⽇仲有BlockShow X BlockDown添，呢2個月可謂Web3月，熱鬧程度唔輸畀七欖。

Joseph預料，咁多項盛事，會吸吸引數萬名來自世界各地嘅Web3領軍人物參與，期望為人才、企業提供探索平台，同時吸引多啲人嚟香港，甚至在港發展。

不過咁，着住西裝睇七欖好似唔多夾。無計啦，Joseph一去完美國金融基建公司喺香港搞嘅去中心化金融論壇，就仆去同班金融界朋友睇波，所以換唔切衫喎。事關下屆七欖將會移師到啟德體育園舉行，大球場載滿「七欖迷」的集體回憶，一定要睇，佢仲叫大家幫香港隊打氣，港隊今年會出戰新增嘅「Melrose 銀盾賽」。