美股早段靠穩　道指升53點　10年期債息衝上4.4厘

強勁的就業數據進一步淡化減息預期，美國10年期債息在非農就業職位公布後抽升，曾高見4.4厘；美匯指數亦反彈至104.6。美股3大指數早段靠穩，道指升53點，報38,650點，標指升17點，報5,164點；以科技股為主的納指升69點，報16,119點。

聯儲局此前一再強調會根據最新的數據判斷貨幣政策的走向，惟安聯首席經濟顧問埃利安批評，聯儲局缺乏整體的宏觀戰略，變得似「實況評論員」一樣，但這不應該是聯儲局應該扮演的角色。在他看來，當局可能會再次犯下錯誤，這次是貨幣政策太過緊絀。

事實上，聯儲局內確實有少數鷹派成員主張繼續維持高息政策，今年沒有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，如果通脹回落的進展停滯，而經濟增長繼續保持強勁，那麼就沒有必要在今年內減息，此說法與目前市場主流預期6月開始減息的觀點明顯背道而馳。

包括摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner在內，多數華爾街大行都預期通脹會回落，甚至認為聯儲局減息步伐可能會更快，今年內將會減息4次（累計減幅一厘），多過聯儲局內部預測的0.75厘。Zentner認為，通脹下滑的速度會比聯儲局所預期更快。

無論如何，對減息的憧憬都已經成為幫助美國科技股取得強勁表現的主要推手，美國銀行引述EPFR的數據指出，今年首季全球科技股基金共錄得186億美元（約1,450.8億港元）淨流入，為有紀錄以來第三高的季度規模。

該行又指出，上周共有142億美元資金淨流入股票基金，其中約11億美元流入科技股基金；有134億美元流入債券基金，當中97億美元流入投資級別企業債券基金。從數據上來看，資金大規模入市，有機會是因為季末效應引發。