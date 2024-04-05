港島鐵路上蓋新盤收票近2.8萬　躋身歷史第三高

以低價推售的港島鐵路上蓋項目，經過8日的收票期，今(5日)最終截收近2.8萬票，超額認購約65倍，躋身歷來新盤首輪收票排行榜第三名。

●港島南岸Blue Coast截收近2.8萬張入票

●啟德HENLEY PARK錄「一客三食」

●何文田128 WATERLOO兩房呎價約27,583元

●投資者斥829萬連租約購入西半山半山捌號一房

●天水圍Wetland Seasons Bay 第3期兩房售637萬元

●愉景灣意峰洋房售6,000萬元

●西半山MOUNT POKFULAM下周二首度招標賣1伙

●啟德天瀧三房成交價3,660萬元

●旺角利奧坊．首隅，下周三發售8伙

●啟德維港1號連錄9宗終止交易

●山頂歌賦山道15號第3度延長招標

山頂歌賦山道15號項目於周五(5日)上載最新銷售安排，將招標日期第3度延長，在下周一(8日)起至6月30日招標出售。據悉，該物業原業主為深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士。資料顯示，項目為一幢3層高獨立巨宅，實用面積18,078方呎，並設有9,948方呎花園，1,631方呎庭院。而該物業被接管後已放售多時。

●薄扶林碧麗軒複式戶交易告吹

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，新近錄得交易告吹，涉及單位為低座地下及1樓單位9，實用面積1,630方呎，屬三房間隔，附106方呎花園，連同1個車位於上月底以4,000萬元售出，呎價約24,540元，惟交易已列明為終止買賣合約後未有進展。