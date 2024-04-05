港島鐵路上蓋新盤收票近2.8萬 躋身歷史第三高
2024年04月05日 21:31
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以低價推售的港島鐵路上蓋項目，經過8日的收票期，今(5日)最終截收近2.8萬票，超額認購約65倍，躋身歷來新盤首輪收票排行榜第三名。
●港島南岸Blue Coast截收近2.8萬張入票
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，首輪銷售於周五(5日)下午3時已經截票。消息人士指，項目結束8日的收票期，最終截收近2.8萬張入票，按明(6日)將以價單形式發售422伙計，錄得超額認購約65倍。若按首輪銷售的收票量計，屬於歷來新盤第三高的紀錄，僅次於同系的油塘親海駅II，以及合作項目青衣灝景灣。
●啟德HENLEY PARK錄「一客三食」
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周五(5日)錄得「一客三食」，3個單位皆是開放式戶，為實用面積250方呎的1B座的G室，成交價介乎532.26萬至535.41萬元，共涉1,601.55萬元。當中，1B座12樓G室，以533.88萬元售出，呎價約21,355元。
●何文田128 WATERLOO兩房呎價約27,583元
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，今(5日)售出5樓D室，實用面積527方呎，兩房連儲物室間隔，成交價約1,453萬元，呎價約27,583元。據悉，買家為香港人，購入上述單位作自用用途。
●投資者斥829萬連租約購入西半山半山捌號一房
英皇國際(00163)發展的西半山半山捌號，周五(5日)以829.12萬元售出頂層單位，為31樓B室，實用面積311方呎一房戶，呎價約26,660元，獲本地投資者連租約承接，料可享逾3厘租金回報。該盤的一房戶僅餘一伙，並將以交吉狀態出售。
●天水圍Wetland Seasons Bay 第3期兩房售637萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay 第3期，今(5日)售出6A座8樓A6室，實用面積409方呎，兩房間隔，成交價637.67萬元，呎價約15,591元。另有4%特別現金回贈，5%人才現金回贈及3%Wetland 現金回贈等。
●愉景灣意峰洋房售6,000萬元
香港興業國際(00480)旗下愉景灣意峰，周五(5日)通過招標以6,000萬元售出2號洋房，該洋房實用面積2,023方呎，採三房間隔，另連2,895方呎花園，設草坪及私人游泳池，天台佔地714方呎，成交呎價約29,659元。資料顯示，上述買家可獲洋房內的家具及裝置，以及一部價值約200萬元的二手哥爾夫球車。
●西半山MOUNT POKFULAM下周二首度招標賣1伙
宏安地產(01243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道項目MOUNT POKFULAM，周五(5日)首度上載銷售安排，落實在下周二(9日)起招標發售其中1座洋房，為薄扶林道86D號，實用面積4,765方呎，五房間隔，屋內有升降機，另有平台，花園，私人游泳池，天台及兩個停車位。招標期截至4月30日，期間每日中午12時招標及下午4時截標。
●啟德天瀧三房成交價3,660萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(5日)以招標形式售出1伙三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為第3座22樓B室，實用面積由1,085方呎，成交價3,660萬元，呎價約33,733元。項目開售至今累售47伙，套現逾20億元。
●旺角利奧坊．首隅，下周三發售8伙
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊．首隅，周五(5日)上載最新銷售安排，落實下周三(10日)起發售8伙。該批單位實用面積介乎252至322方呎，戶型涵蓋一房及兩房，扣除8%折扣後，折實價由503.88萬至659.64萬元，折實呎價由18,936至20,486元。入場戶為19樓E，實用面積252方呎一房，折實呎價約19,995元。
●啟德維港1號連錄9宗終止交易
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，新近連環錄得9宗終止交易個案，涉及的總成交金額逾1.6億元。上述個案的買家原本均在2021年採以建築期付款計劃購入單位，單位成交價介乎1,090.4萬元至2,428.7萬元，並顯示已於周三(3日)終止交易。該盤是日最新以1,920.8萬元售出2A座16樓H室，實用面積774方呎三房，呎價約24,817元。
●山頂歌賦山道15號第3度延長招標
山頂歌賦山道15號項目於周五(5日)上載最新銷售安排，將招標日期第3度延長，在下周一(8日)起至6月30日招標出售。據悉，該物業原業主為深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士。資料顯示，項目為一幢3層高獨立巨宅，實用面積18,078方呎，並設有9,948方呎花園，1,631方呎庭院。而該物業被接管後已放售多時。
●薄扶林碧麗軒複式戶交易告吹
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，新近錄得交易告吹，涉及單位為低座地下及1樓單位9，實用面積1,630方呎，屬三房間隔，附106方呎花園，連同1個車位於上月底以4,000萬元售出，呎價約24,540元，惟交易已列明為終止買賣合約後未有進展。