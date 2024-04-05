屯門一房劈至253萬沽 4年輸85萬貶值25%

新界細價樓做價高位回落，屯門置樂三寶之一的麗寶大廈一個一房單位，減價至253萬元售出，約4年帳面貶值85萬元，或跌價約25%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌華蘭花園芝蘭閣中層B室，實用面積約396方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價615萬元，最終以570萬元成交，累減45萬元或約7%，呎價約14,394元，新買家為用家。

●中原冼子明指，小西灣藍灣半島8座高層E室，實用面積約601方呎，套三房間隔，以850萬元放售，最新以802萬元成交，呎價約13,344元，新買家入市自用。

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九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡海濱南岸6座高層K室，實用面積約481方呎，兩房間隔，享市景，減價10萬元，以800萬元沽出，呎價約16,632元，新買家為上車客，原業主持貨約7年，轉手帳面獲利10萬元。

●中原張仲偉表示，何文田集德苑高層A室，實用面積約1,346方呎，套三房間隔，望校園景，連同一個車位以1,380萬元成交，呎價約10,253元，原業主2015年9月以1,560萬元購入，持貨近9年帳面需蝕讓180萬元離場。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋海富苑海寧閣低層4室，實用面積約546方呎，未補價第二市場以488.5萬元易手，呎價約8,947元，原業主於2001年7月以114萬元購入。

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新界區

●祥益盤嘉茵表示，屯門麗寶大廈低層F室，實用面積約248方呎，一房間隔，附設新裝，收樓後可直接入住，原業主增加議幅，減價15萬元，外區客以253萬購入自住，呎價約10,202元，原業主於2020年以約338萬購入，帳面虧蝕約85萬元或貶值約25%。

●祥益袁思賢稱，屯門時代廣場C座高層7室，實用面積約272方呎，一房間隔，新買家表示近年樓價比高位時回落，決定以320萬購入，呎價約11,765元。

●中原陳智生稱，屯門居屋悅湖山莊1座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價480萬元，放盤一星期，減價35.2萬元，即獲同區上車客以444.8萬元承接，呎價約7,514元。

●利嘉閣鄧啟林指，元朗PARK YOHO Venezia的2A座中層B室，實用面積583方呎，兩房間隔，享內園景，區內租客以630萬元購入，呎價約10,806元，原業主於2016年以約650萬元買入，8年帳蝕20萬元。

●中原王勤學指，元朗4月暫錄約15宗二手買賣，興發大樓中層A室，實用面積約339方呎，放盤一星期，零議價下獲上車客以305萬元承接，呎價約8,997元，原業主於2023年12月以280萬元入市，持貨不足4個月，帳面獲利25萬元，或升值約9%。

●香港置業曾金強指，馬灣珀麗灣2座極高層D室，實用面積約630方呎，三房間隔，原業主以741萬元放盤後，因應市況下調至680萬元，近期進一步下調至650萬元，終以585萬元成交，累減約156萬元，呎價約9,271元。

●中原余仲平表示，荃灣全．城滙7座高層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，叫價938萬元，減至890萬元沽出，呎價約16,985元，新買家為上車客，原業主於2017年9月以807.76萬元一手買入，持貨約6年半帳面獲利82.24萬元。

●中原吳日榮表示，大埔太湖花園最新錄6座中層G室，實用面積約355方呎，兩房間隔，開價約500萬元，最終以475萬元易手，呎價約13,380元，新買家為上車客。

●利嘉閣歐偉基指，馬鞍山星漣海3A座高層B室，實用面積約1,622方呎，四房雙套間隔，享海景，新買家為「舊客」，計劃換樓，叫價2,800萬元，減至2,500萬元成交，呎價約15,413元，原業主於2018年以約2,867萬元買入，約6年帳蝕367萬元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山嵐岸6座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望山景，放盤半個月，叫價680萬元，獲買家以640萬元承接，減幅約5.8%，呎價約13,115元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山翠擁華庭5座高層D室，實用面積約693方呎，三房間隔，放盤3個月，叫價760萬元，累減28萬至732萬元獲買家承接，減幅近4%，呎價約10,563元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山曉峯灣畔1座中層B室，實用面積約653方呎，三房間隔，望海景，放盤1年半，叫價950萬元，以758萬元沽出，累減192萬元，減幅約20.2%，呎價約11,608元，原業主於2017年12月以830萬元購入，逾6年帳蝕72萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋頌明苑C座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，有裝修，上月才放盤，未補價第二市場叫價330萬元，減價5萬元，外區白居二以325萬元購入，呎價約8,105元。

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