東方日報B1：港企中外新業務縮　營商更悲

港人北上消費驟增的同時，訪港旅客人數卻未如理想，成為本港疫後經濟發展新常態。周五(5日)標普全球公布的3月份香港採購經理指數(PMI)調查亦有提及上述現象，直言港企從海外和內地新接的業務量持續萎縮，且跌幅於上季尾有所擴大，主因旅客需求減少及外部環境放緩所致。不僅如此，港企整體營商情緒仍然悲觀，沒信心產出能持續反彈，反映中小企要在香港這個彈丸之地生存絕非易事，甚或較疫情期間更難營運。

整體而言，經季節調整後的3月香港PMI由2月的49.7升至50.9，不僅是相隔兩個月再度返回50的盛衰分界線之上，亦是去年4月之後表現最好。

由於採購成本和工資增長放緩，期內整體投入價格升幅回落至3年最低，減輕私營企業成本壓力。同時，企業上月將更多成本負擔轉嫁予客戶，導致產出價格通脹較2月升溫，但整體仍算溫和。

至於上月新增訂單是今年來首現增長，受訪業界稱雖然幅度不大，惟仍屬9個月以來第二度上升，反映財政狀況有所好轉，其中以建造業訂單增長最為突出。反之，製造業和服務業上月的產量跌幅明顯，但企業的整體產量表現僅較2月略低，顯示新訂單增長減慢了3月企業經營活動的跌勢。

此外，要留意的是，雖然上月新訂單恢復增長，但增長的還有悲觀的營商情緒，企業普遍憂慮經濟下滑、競爭加劇等將衝擊未來一年的銷情。

無獨有偶，在港企憂心經濟表現有如失舵之舟之際，摩根士丹利亦估計，本港3月零售銷售按年表現將由升轉跌，跌幅料為3%。

另外，野村最新的亞洲經濟月報表示，政府撤辣短期內提振交投，大多數樓價上升的阻力卻仍未消散，況且該行早前才把美國今年減息次數預測降至兩次，加上剛過去的復活節假期再有大批港人北上，勢必損害本地零售，因此維持本港今年經濟增長預測低於政府估算下限的2.4%，並重申港府未來幾年的財政挑戰都會相當之大。