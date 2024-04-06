【東方日報產評】靠把口難穩信心　振港經濟靠錢途

今年已過首季，香港的金融市場依然未見大起色，新股市場與股票現貨市場氣氛依舊平淡，企業融資需求疲弱，無法吸引新錢流入的同時，亦加快現有資金四散尋找更好的出路。金融業一脈積弱，對資產價格與市場需求等造成的打擊逐步浮現。奈何政府的樓市政策失誤進一步加大經濟不穩的風險。一個季結兼復活節長假，傳來不少企業選擇投降離場，反映市場信心進一步轉弱，長此下去，只怕風險早晚要傳導至就業及信貸市場。如何盡快有系統地推出振興經濟的措施，乃港府班子須應對的當務之急！

從表面數字看，這個復活節假首日出境人數，與疫前兩年的2018年及2019年差距不遠。但別忘記，這幾年大量中高產及年輕港人外移，本就少了一大批具增長潛力和實力的消費者在港消費，加上港深競爭加劇，人民幣匯率與內地物價低企，吸引大量港人北上消費，香港市道淡靜，商戶叫苦，港人親歷其景。

當然，市場離不開供應與需求。商場上，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。大量「吉舖」 湧現，將令租金回落，或吸引到新的投資者進場，帶動商業氣氛回升。惟這個假設的大前提，乃香港市場的需求保持穩定甚至出現增長。若然本地消費額持續流失，零售市場規模收縮，淘汰了一批業者過後，若未能吸引新投資者加入，最終會對整體景氣造成惡性循環。

事實上，港人北上消費，有兩地交通便利，以及內地服務與商品價格性價比高等因素使然。香港要留住港人消費，商界要努力的同時，港府除了諉過於消費模式與市場變化外，是否可以善用公帑多做點實事，例如推稅務優惠、優化資歷架構、加強大型推廣活動，以鼓勵商界加強勞資溝通，提升服務業的勞工培訓、服務業水平和形象，並為企業應對勞動力短缺及成本上升等問題，朝向智能化與機械化發展，協助勞工轉型以改善就業市場結構，提供更多資訊、便利和誘因。

香港的競爭對手新加坡，去年就推出「更新版零售業數位化藍圖」，以協助更多零售商利用人工智能(AI)、擴增實境(AR)及無線射頻辨識(RFID)等數碼科技，掌握數碼經濟的商機，尤其是新增店內分析、沉浸式零售、多渠道電子商務軟件、自助結帳、電子貨架標籤無人商店、社交商務工具及全渠道零售管理等8大數碼化解決方案，並加入網絡安全及數據保護路線圖等，以提升業者的客戶體驗，營運效率及業務增長，應對網絡化營運的各種挑戰。反觀港府就是講多過做，產業政策零碎而沒章法，市場愈做愈縮。

身處新經濟時代，各經濟體都施渾身解數爭取話語權，關鍵是加強政府管治與產業戰略規劃，確保取得施政成效，全面提升競爭力。金融業既是香港經濟的重要命脈，港府得採取精準戰略並有力執行，以確保其可持續發展。財金官員不是說了，做了就算，而是必須交出實際的施政績效來，畢竟香港已沒太多老本可耗！若本是強項的金融業亦未能穩固，試問其他如創新科技等新經濟發展，又如何展步？