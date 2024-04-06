陳政深：港股中線需謹慎 汽車分銷商較值博
2024年04月06日 06:00
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港股上周只有3日市，整體假期氣氛濃厚，上周五為內地假期，連帶港股成交亦受影響，全日僅得700多億元成交。恒生指數上周波幅不大，僅在16,500點至17,000點之間上落。展望本周，筆者仍然維持偏淡看法。
一方面，美股在創高後見回調，難免會影響市場氣氛。另一方面，市場對減息的預期有所降溫，資金難以過度進取。此外，人民幣近日有所轉弱，離岸人民幣升至7.25之上，這似乎反映市場對中港經濟的疑慮暫未能消除。
技術上，恒指在16300點水平仍有相當大支持，但上方17000點屢升不破、屢至不穩，阻力亦愈來愈大。十個牛皮九個淡，中線而言投資者務須謹慎而行。
個股方面，近日市場焦點，非小米(01810)的新車SU7終正式發售莫屬。市場對SU7的反應及評價均相當不俗，其定價相當具競爭力，入場費僅21萬餘元人民幣，亦令車市競爭轉趨熾熱。然而，此消息或短期內已告反映，小米上周曾升至17.34元，惟高位即見回吐，且連跌三日，惟畢竟產品銷情理想，小米的股價應可於14.5元、即100天線之上覓得支持。屆時可考慮短至中線收集。
退一步看，小米掀起了一輪減價戰，對於其他新能源汽車尋股，尤其是造車新勢力，筆者建議是暫不沾手。投資者反而可留意分銷商類股份，例如永達汽車(03669)。公司向來是華東地區主要的豪華車代理及4S服務供應商。去年惡劣的經營環境下，公司新車銷量仍有1.5%增長，至19.4萬台；當中下半年銷量較上半年增長14.5%，至近10.4萬台，反映其銷售及抗逆能力出色。小米汽車是永達其中一個分銷的新能源品牌，在減價戰以及當局放寬車貸比率等利好因素下，後市可望受惠。其現價2.16元，市盈率6倍左右，有一定值博率。
艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)