陳政深：港股中線需謹慎　汽車分銷商較值博

港股上周只有3日市，整體假期氣氛濃厚，上周五為內地假期，連帶港股成交亦受影響，全日僅得700多億元成交。恒生指數上周波幅不大，僅在16,500點至17,000點之間上落。展望本周，筆者仍然維持偏淡看法。

一方面，美股在創高後見回調，難免會影響市場氣氛。另一方面，市場對減息的預期有所降溫，資金難以過度進取。此外，人民幣近日有所轉弱，離岸人民幣升至7.25之上，這似乎反映市場對中港經濟的疑慮暫未能消除。

技術上，恒指在16300點水平仍有相當大支持，但上方17000點屢升不破、屢至不穩，阻力亦愈來愈大。十個牛皮九個淡，中線而言投資者務須謹慎而行。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)