【致富智庫】財困過來人教翻身七部曲　重掌金錢主導權

正所謂「窮途未必是末路，絕境都可以逢生」，不少成功人士在發達前都經歷過財困，甚至破產，最終卻可以敗部復活，通常不是純粹因為運氣好轉，而是靠堅毅的決心，將情況撥亂反正，繼而邁向成功！美國知名電台節目主持人戴夫‧拉姆齊（Dave Ramsey）就以自身經歷，與大家分享如何從財務困境中翻身，重掌金錢主導權，並逐步致富。

曾經債務纏身的拉姆齊最明白負債往往令人難以翻身，因此提倡「零債務」的生活方式，先讓人擺脫債務的羈絆，也是許多有錢人致富的起手式之一。他綜合了實現全面「金錢改造」的七部曲，將可助你建立財務穩定性並逐步累積財富。

1.建立應急基金

你需要在一個獨立的銀行帳戶中存入1,000美元的應急資金，以應對突發開支，如醫療費用、汽車維修費用或房屋裝修費等。這樣可以避免因為沒有準備而陷入沉重的債務。

2.還債先小後大

將所有債務列成清單，使用「債務滾球法」逐一償還債務。先償還小額債務，然後逐步償還較大的債務，如汽車貸款、信用卡債務和學生貸款等。

3.儲半年生活費

將每月用於償還債務的資金轉移到「緊急預備金」帳戶當中，直到能夠支付3至6個月的生活費用和帳單。這樣即使遇到重大變故，你也能夠輕鬆應對，避免陷入負債。

4.為退休月儲15%收入

當債務還清並且緊急基金處理好後，就可以開始考慮退休儲蓄了。拉姆齊建議每個月將總收入的15%存入退休基金中，為退休生活做好準備。

5.籌備孩子教育資金

你應該考慮為孩子的大學教育存錢，以確保他們未來的財務安全。這可以成為你幫助孩子擺脫債務的一個重要方式。

6.提前還清房貸

如果你有房屋貸款，應該努力提前還清。將每月的額外收入存入抵押貸款中，以加快還款速度。當你完成這一步後，不僅可以獲得心靈上的自由，還能有更多閒錢進行投資。

7.創造累積財富

完成前面6個步驟後，你就可以專注於累積財富了。建立財務安全網，包括健全的應急基金、退休帳戶、儲蓄帳戶和大學基金等。這樣你就能夠掌握金錢，而不是被金錢所掌握。

這些步驟提供整體財務管理框架，幫助人們擺脫債務，建立財務穩定性並開始累積財富。然而，每個人的情況都不同，所以在實施這些步驟之前，你可能需要根據自己的具體情況做一些調整。例如，如果你已有穩定的應急基金，可跳過第一步，或者若你沒有孩子，可跳過第五步。

此外，除了這些步驟外，還有其他一些重要的財務原則，例如節制開支、制訂預算、建立良好的信用紀錄、適當的保險覆蓋等。這些原則在整個財務管理過程中也非常重要。

拉姆齊的建議和方法已經幫助許多人改善他們的財務狀況，但請記住，每個人的情況都不同，選擇適合自己的方法和策略是最重要的。如果你需要更具體的建議和指導，最好諮詢專業的財務顧問或理財專家，他們可以根據你的個人情況提供更加具體和個性化的建議。