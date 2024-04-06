黃竹坑站Blue Coast開售　暫沽約86伙

市場消息指，截至下午約1時40分，F組及A組已完成選購程序，暫沽約86伙，其中有3組大手買家各購入8伙。

長實執行董事趙國雄表示，今日氣氛熱烈，而香港經濟亦逐步復甦，相信年內樓價上升機會達七成，雖然受到外圍因素影響，但仍非常樂觀。若經濟向好，樓價亦會隨經濟向上調整。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，今日有約5,000個準買家及代理，到達紅磡置富都會售樓處現場。長實營業部首席經理郭子威表示，銷售首日的登記秩序良好，希望首日銷售順利。

發展商指，待合作伙伴審批後，便隨即公布價單4號及銷售安排，加推單位價錢將向上調整，如早前提及項目成本價是每方呎約2.8萬元，向上調整價錢後有望賺取微利。

該盤昨日已截票，最終接獲近2.8萬張入票，超額認購約65倍。而是日將發售的單位包括80伙兩房，215伙「細三房」及127伙「大三房」，折實平均呎價約22,955元，折實價介乎878萬至2,649.4萬元。