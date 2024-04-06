中原陳永傑：Blue Coast首批料一Q清枱

他指，項目錄得約2.8萬張入票，屬今年新盤票王，該公司出席認購的準買家眾多，出席率達七至八成，以用家為主。而長線投資者亦約三成，當中有外籍人士。該行同時錄得另一組準買家有計劃以約5,800萬購入3伙3房戶作長線投資。

項目位處港島南區，坐落於鐵路及大型商場上蓋，料租金回報可達2.5至3厘，樓盤升值潛力佳，加上發展商進取地推出「撈底價」，相信可「一Q清枱」，若422伙全數沽出，預料發展商可套現約88億元，相信是一手新例後單日套現最多的新盤。

陳續稱，樓市現處於大病初癒狀態，中原城市領先指數CCL已連升三周，一手及二手市場會繼續雙線發展。4月有多個市區新盤登場，一手成交量或較3月少，但仍可達3,000宗，而成交金額則有機會創新高，量變質變，相信上半年樓價可有5%升幅。