美聯布少明：有客欲斥2億購Blue Coast多個單位
2024年04月06日 12:35
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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，今(6日)以價形式首輪推售422伙，估計首批單位可望即日沽清，並為4月份新盤市場打響頭炮。該行有大手的長線投資客看好區內潛力，擬斥資逾2億元入市，計劃選購多個三房及兩房單位。
他指，項目定價震撼，較同區新盤及餘貨盤有明顯折讓，故自收票以來反應熱烈，凍結大批購買力，成為新盤票王，備受市場追捧。受惠該盤開售，估計全日一手成交量將創撤辣後單日一手成交新高外，更屬去年8月12日錄得約646宗後近8個月新高。
布少明稱，由於項目以「撈底價」推出，吸引用家，大手客之外，投資客比例較一般新盤為高，佔約四成水平。該行整體客戶按地區分布，港島區佔約六成，九龍區佔約三成，而新界區客則佔約一成。值得留意，不少內地客鍾情港島區及鐵路項目，預計項目落成後呎租約65至70元，租金回報率料逾3厘。
他續指，上月一手成交暢旺，交投創1998年後的單月新高，預期旺勢有望延續，隨着Blue Coast開售，將會帶動入市氣氛，加上項目成交金額較大，故全月一手成交金額亦相當不俗，全月一手交投有望錄得約3,000至3,500宗水平，而二手市場交投則有望保持活躍，估計有約5,000宗成交，支持樓價，全月樓價更有望錄得輕微升幅。