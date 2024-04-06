美聯布少明：有客欲斥2億購Blue Coast多個單位

他指，項目定價震撼，較同區新盤及餘貨盤有明顯折讓，故自收票以來反應熱烈，凍結大批購買力，成為新盤票王，備受市場追捧。受惠該盤開售，估計全日一手成交量將創撤辣後單日一手成交新高外，更屬去年8月12日錄得約646宗後近8個月新高。

布少明稱，由於項目以「撈底價」推出，吸引用家，大手客之外，投資客比例較一般新盤為高，佔約四成水平。該行整體客戶按地區分布，港島區佔約六成，九龍區佔約三成，而新界區客則佔約一成。值得留意，不少內地客鍾情港島區及鐵路項目，預計項目落成後呎租約65至70元，租金回報率料逾3厘。

他續指，上月一手成交暢旺，交投創1998年後的單月新高，預期旺勢有望延續，隨着Blue Coast開售，將會帶動入市氣氛，加上項目成交金額較大，故全月一手成交金額亦相當不俗，全月一手交投有望錄得約3,000至3,500宗水平，而二手市場交投則有望保持活躍，估計有約5,000宗成交，支持樓價，全月樓價更有望錄得輕微升幅。