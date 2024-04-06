美聯：75大鐵路沿線屋苑上月註冊量按月回升逾22%

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料統計75大鐵路沿線屋苑，3月份共錄483宗二手註冊，按月反彈約22.6%，升幅略高於全港二手住宅註冊量的約21.7%，但鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，上述註冊量尚未完全反映2月底財案全面撤辣後對樓市交投的影響，預計4月鐵路沿線屋苑註冊量將進一步攀升。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，75大鐵路沿線屋苑之中，3月份二手註冊量按月報升的屋苑共有35個，至於宗數按月減少的屋苑則有23個，而其餘17個屋苑宗數則維持不變；而「零成交」的屋苑亦由2月的13個減少至3月的12個。

註冊量排名方面，天水圍嘉湖山莊3月錄得47宗二手註冊，按月大增約46.9%，成為上月75大鐵路沿線註冊宗數最多的屋苑，其月內註冊平均實用呎價錄約8,354元，按月上升約2.9%；日出康城以43宗登記緊隨其後，宗數按月增約7.5%，其月內註冊平均實用呎價錄約13,185元，呎價按月亦上升約5.6%；美孚新邨3月註冊宗數雖按月跌約3.1%，但仍以31宗註冊排名第三，月內平均實用呎價錄約9,441元，按月則跌約2.5%。

樓價方面，最活躍10個屋苑中呎價「七升三跌」，其中升幅最大的是海怡半島，月內註冊平均實用呎價錄約13,725元，按月升約7.1%；其次是註冊量排名第二的日出康城，呎價按月升約5.6%；而元朗YOHO TOWN的呎價按月亦升約5.4%。至於呎價下跌的屋苑中，以黃埔花園跌幅最大，月內註冊平均實用呎價錄約12,150元，按月跌約6.2%。

若將75大鐵路沿線屋苑按鐵路路線劃分，8條路線註冊量全部增加。其中東鐵線的沿線屋苑註冊量按月大增超過一倍，南港島線亦增加逾五成，至於觀塘線及荃灣線亦分別增加約36.2%及24.5%。