葉尚志：股息率料升至10厘　滙豐目標看72元

受到復活節以及清明節假期的影響，港股在過去一周繼續橫行整理的行情，恒指仍受制於17,000點關口，市場仍處於假日氛圍的籠罩中。走勢上，恒指現階段的主要上落區間，估計仍會在16,095至17,135點範圍內，要走出這範圍後，才可以看到有新趨勢的改變走向，但在經歷了首季的低位盤活後，加上內地經濟數據呈現改善迹象，對港股後市可以持有偏正面看法。

受惠於美國利率的上升，在息差的擴大下，滙控在2023年的淨利息收入增加了17.8%至有358億美元，而公司預期在2024年的淨利息收入可以進一步增加至410億美元以上。另一方面，滙控近日宣布已完成出售加拿大業務並獲得49億美元的收益，公司擬派發每股0.21美元的特別股息，估計情況將可把總體股息率提升至10厘水平。建議可於62元或以下買入，目標看72元，止蝕可定在55元。

第一上海首席策略師葉尚志