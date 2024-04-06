葉尚志：股息率料升至10厘 滙豐目標看72元
2024年04月06日 22:30
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（Getty Images圖片）
受到復活節以及清明節假期的影響，港股在過去一周繼續橫行整理的行情，恒指仍受制於17,000點關口，市場仍處於假日氛圍的籠罩中。走勢上，恒指現階段的主要上落區間，估計仍會在16,095至17,135點範圍內，要走出這範圍後，才可以看到有新趨勢的改變走向，但在經歷了首季的低位盤活後，加上內地經濟數據呈現改善迹象，對港股後市可以持有偏正面看法。
滙豐控股(00005)從去年底開始表現出高位整固的相對強勢，股價主要是橫行於55至61元之間，並且在3月份展開了新一波升浪，目前更有所向上突破，創出了6年來的新高，相信升勢主要是受到業績表現以及高股息所推動。
受惠於美國利率的上升，在息差的擴大下，滙控在2023年的淨利息收入增加了17.8%至有358億美元，而公司預期在2024年的淨利息收入可以進一步增加至410億美元以上。另一方面，滙控近日宣布已完成出售加拿大業務並獲得49億美元的收益，公司擬派發每股0.21美元的特別股息，估計情況將可把總體股息率提升至10厘水平。建議可於62元或以下買入，目標看72元，止蝕可定在55元。
第一上海首席策略師葉尚志