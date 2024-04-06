鄺紫珊：美減息在即　趁早押注東盟

回顧過往10年，全球主要新興股市都有不錯升幅，當中印度、印尼、越南等都有亮麗表現。整體來看，以印度、東盟市場表現較突出，加上聯儲局停止加息，對新興市場也有正面影響，可多留意相關投資類別。

印度經濟及企業基本面仍十分強勁，後續將開始專注當地大選行情，預期除了大型股份外，中小型股在樂觀情緒影響下也會有不俗表現。印度即將在5月進行總理大選，4月下旬將開始分階段投票選出新國會，近10億名合資格選民可以參與投票，民調顯示由現任總理莫迪領導的印度人民黨可輕鬆獲勝。

當地從1989年以來歷經了7次總理大選，統計大選後一個月、3個月股市都有一成以上升幅，其中印度中小指數在選後一個月升幅更高達21.2%，相信印度股市後市可期。

展望2024年，東盟市場經濟可保持樂觀增長，美國減息讓東盟貨幣兌美元升值，國際觀光需求上升亦刺激旅遊業復甦，加上全球多個地緣政治問題持續發酵，較易凸顯東盟市場的投資防禦性，表現相對平穩，可說是全球股市避風港。

另外，東盟的製造業及出口業都顯示復甦勢頭，多個東盟國家採購經理指數都重返擴張水平。指數顯示，東盟製造業及出口改善，部分原因是技術與電子產品的替代周期，而美國的財政支出與擴大補貼(包括對半導體及電動車方面)，以及對東盟的外國直接投資增加，也讓相關基本面得以改善，有利泰國、新加坡、越南及馬來西亞等依賴貿易的新興亞洲經濟體。

若然東盟國家的通脹率降至大多數央行的目標水平，在聯儲局的帶動下，相信多數東盟央行也會跟隨減息，無疑有助於降低東盟市場的借貸成本，尤其是增長型高估值的企業；隨着聯儲局開始減息，東盟貨幣兌美元將升值，有利吸引更多資金回流市場，其中以內需及中產階段崛起為導向的地區，將受惠於消費、科技、清潔能源及工業領域等轉型的長期趨勢，預示東盟國家的經濟將保持增長韌性。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊