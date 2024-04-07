陳樂怡：濰柴動力候調整收集　目標價19元

展望未來，公司預期2024年重卡行業需求量90萬輛，較去年同期輕微下跌。然而，公司透過改善產品組合，拓展高毛利產品領域的市場份額，管理層有信心實現股權激勵計劃列出的2024至2026年目標，包括三年期間年營業收入將不低於2,102億、2,312億及2,589億元人民幣，淨利潤率則分別不低於8%、9%及9%。

中長線而言，公司新能源業務有望成為新增長點，並降低其他業務的周期性，去年便推出全球首款大功率金屬支撐商業化固體氧化物燃料電池，燃料電池核心技術實現突破。基於內地扶持氫能發展的政策頻發，公司氫能電池業務料可受惠。另外，大缸徑發動機進入數據中心及剛性礦卡等高端市場，產品結構升級。估值上，現價對應24財年預測市盈率11.6倍，略高於五年平均水平，宜候調整收集，目標價19元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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