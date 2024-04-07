郭家耀：華潤啤酒業務穩中向好　前景樂觀

隨着中國消費市場持續向高端化、個性化及價值化產品發展，華潤啤酒在啤酒業務上不斷豐富「中國品牌+國際品牌」的產品組合。集團去年次高檔及以上啤酒銷量持續攀升，銷量達2,500,000千升，按年上升18.9%，其中，「喜力® 」、「雪花純生」、「老雪」和「紅爵」等產品的銷量同比均錄得快速的雙位數增長。受惠於整體啤酒銷量及營業額上升，以及部分包裝物的成本下降，啤酒業務的毛利率較去年上升1.7個百分點至40.2%。

白酒業務方面，集團堅定推進「啤酒+白酒」雙賦能，以及「白酒+白酒」共成長的業務模式。在保留白酒產業傳統優勢的同時，能夠通過渠道管理和企業營運等方面的賦能，探索和引領產業變革。集團已於去年完成貴州金沙55.19%股權轉讓的交割。集團的白酒業務於去年的營業額及未計利息及稅項前盈利分別為20.67億元及1.3億元。如剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷之影響，未計利息及稅項前盈利為7.97億元人民幣。

展望今年，增長將繼續是集團的第一策略。中國的經濟恢復目前仍處在關鍵階段，長期向好的基本趨勢未有改變。潤啤將持續追求規模增長和質量增長，鞏固和增強核心基礎能力，把握市場發展趨勢。公司表示，面對充滿挑戰和不確定性的經濟及市場環境，將保持謹慎樂觀態度，立足於消費行業的新世界，積極布局和發展，以爭取今年整體收入、利潤，以及整體和次高檔及以上啤酒銷量增長。公司去年啤酒及白酒的銷量符預期，啤酒高端化進程亦表現理想，集團今年首兩月銷量及收入均有增長，展望業務穩中向好，前景樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)