第三屆TERA-Award智慧能源創新大賽十強誕生

由煤氣公司主辦的第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽進入最後評審階段，公布十強項目名單，當中以「氫能」範疇佔比最多。頒獎典禮、展覽及研討活動將於本月22日於香港科學園舉行，屆時頒發金、銀、銅等獎項，金獎得主將獲得100萬美元獎金。

由產學研領域的大賽專家組成的評審團對32強項目進行深入考察、面試後，選出十個入圍決賽項目，分別來自中國、美國、愛爾蘭、荷蘭及以色列等地。入圍項目來自「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」及「氫能」的參賽範疇，其中以「氫能」及「儲能及能源轉化」項目最多，分別為4項及3項。

踏入最後階段，評審團會就每個項目的創新特點、應用潛力、商業價值，以及團隊執行能力進行綜合評選。最終決定本屆大賽金獎、銀獎、銅獎，以及「創新先鋒」、「成長之星」等獎項。

第三屆TERA-Award大賽得到來自全球59個國家和地區，共450個零碳科技的創業項目參與比賽， TERA-Award大賽組委會執行主席、煤氣公司首席投資總裁陳英龍表示，TERA-Award除了提供獎金之外，更為參賽團隊提供一個集應用場景、獎金、投資於一體的全球化創業服務平台，得獎團隊有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，讓有關項目得以迅速成長和落實應用。