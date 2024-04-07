股價今年挫逾3成跌輸大市　特斯拉「跌落神壇」原因係...

電動車市場競爭激烈，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)今年迄今股價累挫34%，為標指表現最差的股票，市值由2021年的頂峰已蒸發超過一半。有外媒直言，由於消費者對電動車需求降溫，形容「特斯拉繁榮時代已逝，其創辦人馬斯克所想像的『光明未來』仍然很遙遠的路」。

美媒報道，特斯拉在3年前轉虧為盈，股價屢創新高，2021年10月下旬，更獲國際租車企業巨頭Hertz宣布，訂購10萬架特斯拉汽車，以擴大其電動車隊。對投資者而言，該交易標誌着電動車可望成為主流，將會有愈來愈多駕駛者嘗試電動車；特斯拉市值更於同年的11月達至1.2萬億美元的高峰，兩年內飆漲逾20倍。

不過，特斯拉翌年於中國市場碰壁，2022年於內地的平均售價下跌約7%，不久後更在美國市場為部分車款提供折扣優惠；雖然該年度交付量按年增長40%，但未達到公司最初的目標，也低於市場預期，股價重挫下跌65%。

收購Twitter拖累市場信心

同時間，馬斯克開始拋售特斯拉股票持續一年，最終套現超過390億美元，其中目的為收購社交媒體X(前稱Twitter)提供資金，馬斯克對X的追捧，加劇市場對特斯拉的擔憂，擔心馬斯克對特斯拉的關注不夠。

踏入2023年，特斯拉悄悄於官網上大幅下調價格，部分車款減幅接近兩成；據富國銀行報告指，2023 上半年，特斯拉全球汽車價格平均下降12%，交付量較前6個月增長19%。不過，下半年有更多的車企加入「價格戰」，特斯拉交車的增長速度卻較上半年放緩至3%，富國銀行分析師稱該數字「低得令人擔憂」。

不敵國產車崛起

以比亞迪為首的內地車企於去年開始反擊，推出更實惠的電動車，贏得國內市場並開始進軍海外。比亞迪在2023年第四季以交車量正式超越特斯拉，成為全球最大電動車製造商。

由於消費者對電動車的興趣正在降溫，今年首季特斯拉共交付38.68萬架電動車，重回全球首位，但仍低於市場預期的44.9萬架。福特汽車的前行政總裁菲爾茨(Mark Fields)警告稱，特斯拉「正從黃金時代走向一個真正充滿挑戰的時代」。