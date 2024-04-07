港府：知識產權貿易市場潛力龐大　專利註冊較10年前增5成

全球創科產業競爭激烈，有本港財金官員發布網誌表示，先進經濟體都著重前沿科技的發展和突破，需要投入極大量的資金和人才資源於基礎研究、成果轉化、創新和應用；因此，必須從法律上對知識產權有相應的高水平的保護，才能為研發和應用等提供誘因，營造有利的創科環境。

近年全球知識產權的重心已向亞洲轉移，截至去年底，中國擁有近500萬件有效發明專利，數量在全球居首位。根據世界知識產權組織(WIPO)公布的《2023年全球創新指數》，「深圳—香港—廣州」科技集群已連續四年蟬聯全球創科活動第二最密集的地區。

本地方面，知識產權署在2021至2023年批出的標準專利註冊每年均超過一萬宗，較之前十年每年的平均註冊量上升逾五成，顯示香港的創科上游生態越趨蓬勃，知識產權貿易的市場潛力龐大。

他指，過去不少創科企業決定落戶香港的主因之一，是認為香港的法制、法治和專業服務，以及對知識產權的保護，讓他們在拓展國際業務時，技術和產品都受到專利保護，有利他們透過授權其他企業使用有關技術研發更多新應用，以「專利營運」模式產生收益。

可以說，鞏固和提升本港知識產權保障的制度，以至促進知識產權的管理、商品化和貿易，可讓香港發揮優勢，在整個創科產業鏈中的高增值部分蓬勃發展。日前，香港正籌建一所世界知識產權組織的技術與創新支持中心；預計中心投入運作後，可為本地企業和創業者提供與專利相關的優質資訊及服務，協助他們創造、保護、管理和商品化其知識產權，並促進知識產權貿易。

此外，港府亦會推行「專利盒」稅務優惠，將專利所產生的合資格利潤的稅率，由現時的16.5%減至5%，以鼓勵各業界積極進行更多研發活動，創造更多具市場潛力的知識產權，加快推動創科和知識產權貿易活動。相關的條例草案將於周三提交立法會首讀，將爭取早日完成立法工作。

另一方面，加強知識產權的保護和貿易亦有利本港文化創意產業的發展，助力「中外文化藝術交流中心」的建設；又指授權業務是其中一個值得發展的方向。