過快擴充導致盈利下挫 DONKI擬用年內重整業務

近年多個日本知名零售品牌於海外迅速擴張，不過，連鎖超市DON DON DONKI(下稱DONKI)母企泛太平洋國際控股(PPIH)的財報中發現，受亞洲的迅速擴張影響，DONKI正面臨亞洲門市的獲利水平大幅下降的問題。

日媒報道，PPIH與Uniqlo母企迅銷在海外營業利益率(OPM)，兩者在2015年度時大致相若，分別為5.6%及5.7%；但到了2022年度，PPIH僅剩3.1%，而迅銷則飆升至15.9%；反映PPIH的海外業務正處於下滑趨勢。

PPIH由2017年開始向亞洲擴張，6年間將亞洲分店擴大20倍，共擁有40間門市。

瑞銀證券日本高級分析師Takahiro Kazahaya認為，由於PPIH在亞洲開店速度很快，公司的組織實力跟不上擴張的規模，認為該企需要強化其組織結構。

DONKI亞洲門市主要販售日本進口食品，意味著當地員工向當地製造商採購的能力有限，僅能由日本總部負責採購，所販售的產品亦與當地需求脫節。

PPIH於今年2月公布，2023年7月至12月的淨利潤高達482億日圓，按年增31%，創歷年同期新高，但社長吉田直樹坦言，需要更多一點時間來了解亞洲，認為公司需要放慢腳步，打造穩定的管理結構。

吉田指，DONKI忙於擴充品牌，但缺乏對各自國家或地區的特有風格。報道認為，PPIH可能的解決方法，是跟隨日本DONKI門市的管理方式，入貨適合當地口味的產品，由定價、庫存管理等，均由門市處理，提高現場成本意識。

同時，DONKI計劃在一年內重建亞洲業務，將派遣員工到亞洲分店，向其灌輸日本門市的管理知識。