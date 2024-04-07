黃竹坑站Blue Coast加推88伙　首涉四房單位

集團執行董事趙國雄表示，因向隅客眾多，故今日推出新價單，整批市值逾20億元。新推單位包括19伙兩房戶、43伙細三房戶、14伙大三房戶、以及首度推出共12伙四房單位，價單內的四房戶位於23至29樓，若撇除四房戶，單以兩房及三房單位計算，新推單位平均呎價約23,003元。

他續稱，是次加推單位售價加價約3%，加幅溫和，尚未到成本價，相信未來仍會繼續上調，形容今批單位可謂「底繼續撈」，若反應理想，會積極考慮在次輪銷售前再加推單位。並透露次輪銷售未有內部優先認購的打算，而集團亦有同事於首輪銷售選購單位。

據價單第4號資料，入場單位為2B座27樓F室，實用面積454方呎，折實售價1,054.8萬元。呎價最低為2B座6樓C室，實用面積538方呎，折實呎價約20,918元。

至於售價及呎價最高均為1A座29樓A室，為實用面積1,263方呎的四房戶，折實價3,769.1萬元，呎價約29,842元。

長實集團營業部首席經理郭子威稱，該盤昨日(6日)首輪發售沽出逾400伙，套現接近75億港元。公司營業部助理首席經理楊桂玲指出，相信是一手銷售條例實施以來單日銷售金額最高項目，平均每伙售價約1,830萬元，買家以本地用家及家庭客為主，內地客則佔近三成。