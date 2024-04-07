【新盤搶客】十大屋苑周末僅9宗成交　撤辣後最少

二手市場購買力被新盤吸走，以致交投回落，中原地產指出，十大屋苑於周六、日(6、7日)錄9宗成交，按周下挫約18.2%，是樓市撤辣後首次失守雙位數水平，期內有3個屋苑買賣「捧蛋」，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末一手市場暢旺，港島大型新盤開售搶去大批客源，導致港島區主要二手屋苑成交明顯放緩。加上各區筍盤減少，二手交投難免受壓。

港島區過去兩日只有鰂魚涌太古城錄得買賣，中原趙鴻運表示，期內屋苑錄得1宗成交，為燕宮閣低層D室，實用面積約747方呎，三房連套房間隔，以998萬元成交，呎價約13,360元。

該行馮健平稱，大型新盤低價推售搶去購買力，加上二手業主議價空間有限，以致交投減慢，荔枝角美孚新邨於周末兩日亦只錄1宗買賣，成交呎價約10,468元。

至於新界區三大指標屋苑均錄成交，以天水圍嘉湖山莊錄2宗最活躍。中原伍耀祖表示，屋苑翠湖居2座低層A室，實用面積約639方呎，三房連套房間隔，以550萬元易手，呎價約8,607元。

該行張奇瑋表示，東涌映灣園兩日錄1宗成交，單位為10座高層B室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，以760萬元售出，呎價約10,160元。據悉，原業主於2020年以821萬元買入，是次沽貨帳面蝕讓約61萬元。