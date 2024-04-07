一手市場續旺　黃竹坑站項目加推　將軍澳新盤料周內開價

樓市撤辣後新盤市場一直延續旺勢，市場於周六、日(6、7日)錄得接近500宗一手成交，其中黃竹坑站鐵路上蓋全新盤首輪銷售單日沽出406伙，套現近75億元，為一手新例後單日銷售額最高項目，該盤乘勢於周日(7日)提價加推單位。此外，將軍澳日出康城項目最新一期亦醞釀推出，有機會於周內開價。

黃竹坑站Blue Coast加推88伙 首涉四房單位

集團執行董事趙國雄表示，因向隅客眾多，故今日推出新價單，整批市值逾20億元。新推單位包括19伙兩房戶、43伙細三房戶、14伙大三房戶、以及首度推出共12伙四房單位，價單內的四房戶位於23至29樓，若撇除四房戶，單以兩房及三房單位計算，新推單位平均呎價約23,003元。

他續稱，是次加推單位售價加價約3%，加幅溫和，尚未到成本價，相信未來仍會繼續上調，形容今批單位可謂「底繼續撈」，若反應理想，會積極考慮在次輪銷售前再加推單位。並透露次輪銷售未有內部優先認購的打算，而集團亦有同事於首輪銷售選購單位。

據價單第4號資料，入場單位為2B座27樓F室，實用面積454方呎，折實售價1,054.8萬元。呎價最低為2B座6樓C室，實用面積538方呎，折實呎價約20,918元。

至於售價及呎價最高均為1A座29樓A室，為實用面積1,263方呎的四房戶，折實價3,769.1萬元，呎價約29,842元。

長實集團營業部首席經理郭子威稱，該盤昨日(6日)首輪發售沽出逾400伙，套現接近75億港元。公司營業部助理首席經理楊桂玲指出，相信是一手銷售條例實施以來單日銷售金額最高項目，平均每伙售價約1,830萬元，買家以本地用家及家庭客為主，內地客則佔近三成。

日出康城12B期正式命名PARK SEASONS 料周內開價

●發展商繼續展開推盤攻勢，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期，於周日(7日)正式命名為PARK SEASONS，預計短期上載樓書，最快周內開價。

集團副主席兼常務董事黃光耀表示，今期提供685伙，全屬一房及兩房間隔，實用面積314至537方呎，其中兩房比例佔約55%，預計全數單位樓價均低於1,000萬港元，相信可吸引首置客及投資者，部署本月內展開首輪銷售。

他指出，PARK SEASONS原計劃下半年才推出，但因應第12A期SEASONS PLACE銷情理想，上月開始以來已累售548伙，套現約34.7億元，平均呎價約1.49萬元。市場有不少向隅客，遂加快今期推盤步伐，並預計售價有約5%至10%上調空間。

會德豐地產主席梁志堅指出，近期市況不俗，經濟逐步復甦，相信樓價將慢慢向上。

澐璟周日再沽3伙 套現逾4483萬元

項目今日成交單位全屬兩房連儲物房戶型，均享維港海景，其中5座11樓C室，實用面積618方呎，以1,647.12萬元成交，呎價約26,609元。

另外兩伙均位為實用面積568方呎的3B座C單位，包括3B座31樓C室，成交價1,481.06萬元，呎價約26,075元。而3B座10樓C室則以1,355.41萬元售出，呎價約23,863元。

該盤開售至今累售210伙，套現逾84.3億元。

啟德HENLEY PARK獲「西餅客」連掃12伙 涉額6656萬元

該組大手成交單位均為1B座G室及K室，全屬實用面積250方呎的開放式戶型，成交價介乎536.28萬至566.47萬元，呎價約21,451至22,659元。