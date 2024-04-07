蝕讓不斷！元朗區業主頻損手　持貨6年貶146萬元

樓市蝕讓交投不斷湧現，元朗區近日連錄業主損手出貨個案，包括YOHO MIDTOWN套四房單位以1,368萬元售出，單位約6年貶值146萬元，同區溱柏亦有持貨約9年的一手業主微蝕離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張志波表示，中半山金鑾閣中高層C室，實用面積約971方呎，三房連套房間隔，原以1,900萬元放售，累減262萬元或約14%，以1,638萬元連車位售出，呎價約16,869元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園17座高層H室，實用面積約592方呎，以566.8萬元未補價第二市場價易手，呎價約9,574元。

●中原洪金興指出，茶果嶺麗港城本暫錄3宗成交，平均實用呎價約11,412元，屋苑2座中層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔享園景，叫價600萬元，減至580萬元成交，呎價約11,219元。

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新界區

●中原梁志鑫表示，元朗YOHO MIDTOWN第7座高層C室，實用面積約1,026方呎，四房連套房間隔，開價1,368萬元，減價48萬元，以1,320萬元沽出，呎價約12,865元。原業主於2018年3月以1,466萬元買入單位，持貨約6年帳面虧蝕146萬元，單位貶值約一成。

●中原王勤學表示，元朗溱柏5座高層A室，實用面積約952方呎，四房連套房間隔，叫價920萬元，減至898萬元沽出，呎價約9,433元。原業主於2015年2月以900萬元一手買入，持貨約9年帳面微蝕約2萬元。

●祥益謝利官指出，天水圍居屋天盛苑H座低層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，減價13萬元，未補價第二市場成交價317萬元，呎價約6,265元，新買家為綠表客。

●中原伍錦基指出，沙田第一城36座低層C室，實用面積約307方呎，兩房間隔，上月開價約450萬港元放售，減價約69萬元或約15.3%，以約381萬元售出，呎價約12,410元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山聽濤雅苑8座低層G室，實用面積約748方呎，三房間隔，放盤1年累減17萬元，以828萬元售出，呎價約11,070元。

●世紀21奇豐蔡蓓指出，馬鞍山迎海‧星灣御25座低層C室，實用面積約512方呎，兩房間隔，放盤1個月，即獲買家以680萬元承接，呎價約13,281元。

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