【產經專題】富力地產連環減債自救　財技能否扭轉困局？

從可能重大出售事項上看，張松橋一方承擔了富力地產的巨額債務，還助其解決資產拋售的難題。因為撇除上述待售貸款之外，富力地產表明，富力國際其他貸款的有關協議中，若干銷售里程碑愈來愈難實現，意味相關貸款違約味濃，連帶富力國際潛在變現的價值亦可能被拖累；反觀可能出售交易完成後，張松橋一方更會提供或安排資金，悉數及最終清償富力國際地產投資其他貸款。

不過，買家終非慈善機構，將根據交換要約收取富力3筆現有票據，相關票據最低本金額將為8億美元(約62.46億港元)，所以今次交易能否達成的一大關鍵，是要徵得3筆現有票據持有人的同意。張松橋一方擬進行交換要約，邀請合資格票據持有人交出其現有票據，即由富力子企怡略發行的「二零二五年票據」、「二零二七年票據」及「二零二八年票據」，以換取買方將予發行的新永續票據。

2月底，富力對怡略發行的3筆美元票據發起同意徵求，尋求刪除「處置倫敦指定資產，以指定倫敦資產作抵押」等條款，並將指定倫敦資產從「資產出售」的範圍內剔除。張松橋一方亦發起兩項並行的交換要約，一是邀請合資格票據持有人可換取的新永續票據，包括B1批及B2批永續債，預期發行本金總額各為4億美元，而且債權人同時支付現金代價認購A批永續債券，發行本金總額料最多8.2億英鎊；二是邀請合資格票據持有人換取張松橋一方發行的C批永續債券，發行金額或最高為2億美元。

網上基金、股票及債券金融科技平台FSMOne債券研究部分析指，現有票據債權人當然可選擇將現有票據轉換為C批永續債券，無需現金認購A批永續債券，但面臨20至90%的本金削減。

值得留意是，時隔逾一周後，富力於3月10日對同意徵求作出修訂，授出同意指示的持有人將獲得相當於本金0.1%的同意費，並最快於3月25日以現金方式支付。在3月14日，富力再修訂同意徵求，截止投票日期為4月2日，授出同意指示的持有人將獲得相等於本金0.25%的基礎同意費；如持有人提早在3月28日或之前授出同意指示，將獲得相等於本金0.5%的提早同意費。

目前，張松橋一方已承諾參與A批及B批交換要約，並在交換要約不足時包銷A批及B批交換要約的任何短缺金額。FSMOne債券研究部提醒，考慮到富力最新的同意徵求附帶最高0.5%現金同意費，而一般債權人持有的美元債數量有限，難以影響投票結果，因此債權人仍可考慮同意公司修改條款的徵求。

不過，上述研究部認為，交換要約的誠意度低，債權人可能選擇不參與交換要約。若債權人選擇不參與交換要約，但交換要約仍通過，一定程度上將有損債權人的利益，包括失去對富力英國項目的追償權。基於富力不佳的信貸狀況，現有票據到期後預計公司將無力支付，屆時不排除富力將會拿出新的展期方案，或進入整體債務重組階段，這對債權人而言，未必是壞消息。