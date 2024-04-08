港月股本周或下試16000 金礦股不宜高追
2024年04月08日 05:02
東網電視更多新聞短片
港股本周從假期氣氛中復常，「北水」回歸理應為流動性添動力。不過，普遍分析都認為，恒生指數上周五站在16,700點相對高位收市，難以吸引北水或其他基金大舉買貨，加上本周四內地公布通脹數據，會否再陷通縮成為焦點，相信資金就算流入亦只會炒股不炒市。
凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，港股業績期上月底完結，惟恒指未能企穩17,000點樓上，反映普遍業績未能挽回投資者信心，預期恒指本周會在16,000至17,200點區間徘徊。若要增強投資者信心，他認為除了看周四的內地通脹數據外，4月亦看3大重要事件，包括本月中公布的經濟3大引擎，即內地消費、工業及固定資產投資的首季數據；下旬出爐最新的貸款市場報價利率(LPR)會否減息，以及本月舉行的政治局會議對經濟的支持言論。
國金證券發表報告，表示剛過的清明節假期內地出行人次增多，帶動本地遊花費較2019年升12.7%，遊客單價恢復至101.8%增長，高於農曆新春和元旦假期的90.5%、96.3%。分析又指，酒店股或業務涉酒店及行程預訂的個股，短期可看高一線。
滙豐將於本日起一連3日舉行首屆全球投資峰會，預計將吸引逾2,000名來自金融等不同產業人員參與。滙豐控股(00005)美國預託證券股價上周五折合港元收市報63.77元，較港股高水1.62%。分析員提醒，該股短期氣氛好轉，但新近承諾的21美仙特別股息要到6月才派發，倘若投資者想「食息」，宜衡量派息前兩個月的風險。