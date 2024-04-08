瑞波幣發行商Ripple：加密貨幣市場市值將翻倍　衝破39萬億

外媒報道，瑞波幣(XRP)發行商、區塊鏈技術商Ripple行政總裁Brad Garlinghouse預計，今年加密貨幣市場總市值將衝破5萬億美元(約39萬億港元)。截至4月4日，加密貨幣總市值約2.6萬億美元，如果翻倍，意味總市值將達到5.2萬億美元。比特幣3月中曾升穿73,000美元，最新報69,178美元。

Garlinghouse預計，加密貨幣市場整體價值將翻倍，並列舉宏觀因素如美國推出比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)，以及即將出現的比特幣「減半」(the halvening)事件。

簡單來說，比特幣「減半」每4年發生一次，即開採新幣受到影響，而且新比特幣產量減半。出現減半情況時，礦工付出同樣努力，不過獲得的比特幣卻減少50%，隨着供應愈少，需求增加，因此每個比特幣的價值通常都會上升。

Garlinghouse表示非常樂觀，並認為宏觀趨勢，像ETF這樣的大局，首次推動真正的機構資金。此外，他認為，美國可能出現積極的監管勢頭，是其中一個因素將加密貨幣市場推向新高。他指，美國作為全球最大經濟體，一直對加密貨幣持敵對的態度，但認為這種情況將開始改變。