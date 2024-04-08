李偉傑：中國再保險承保利潤創新高　估值有望提升

中國再保險在2023年實現保費收入穩步增長，合併總保費收入達到1,768.49億元人民幣(下同)，按年增長4.2%。公司合併保險服務收入達997.55億元，按年增長11.8%。歸屬於母公司股東淨利潤為56.52億元，按年增加59.77億元，加權平均淨資產收益率(ROE)為6.22%；每股分紅0.042元，以近期股價對應，股息率達8厘以上，派息比率超過32%，在業績表現理想下，與股東一同分享成果。

此外，財產再保險業務境內市場份額第6年連增，境外業務保費收入更按年增長18.7%。人身再保險業務市場地位保持領先。財產險直保業務原保費收入也較市場平均水平增長更快。反映出公司在各業務板塊維持穩健增長。

更重要的是，中國再保險在2023年實現合併承保利潤創歷史新高，按年增長超過900%。各業務板塊的成本管理也持續改善，財產再保險和人身再保險業務的綜合成本率都同比下降。這充分說明中再保通過精細化管理提升了業務質量。同時，公司在風險管理方面也表現出色，各評級機構對其財力評級均維持在A級以上。

除了業務表現，公司也在服務國家戰略等方面發揮重要作用。去年中國再保險服務國家重點領域風險保額高達67萬億元，增長11.3%；助力健康中國服務人群2.1億人次，增長78.5%；服務中小微企業覆蓋372萬家，同比增長150.8%。這些都證明了公司在全面振興和共建「一帶一路」方面作出支持外，同時亦為社會發展作出貢獻。

中國再保險圍繞「建設世界一流綜合性再保險集團」戰略目標和「三步走」戰略安排，堅持「穩中求進、價值提升」的基調，重塑經營理念，加快改革創新，經營業績顯著提升。未來，中國再保險將持續推動數位化轉型，以科技賦能業務發展。總體來看，對於長線投資者來說，中國再保險憑藉領先的市場地位和實力，以及在各業務板塊的持續改進，能提供穩定的投資回報。相信在投資環境逐步得以改善下，市場給予公司的估值有望進一步提升。建議可在現水平吸納，中線目標維持在0.8元，以100天移動平均線0.45元作為防守位置。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)