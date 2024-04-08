耀才加碼300萬「估中恒指　贏千足黃金」再度登場

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「估中恒指 贏300萬黃金」推出至今，不經不覺已到第7次舉行，每回合參加人數均節節攀升。適逢恒指近期從成交可見有回暖迹象，投資者對港股的興趣亦因此回升，究竟是否能在本季作出報復式反彈，重返18,000點以上，還是繼續下試，相信對投資者來說是整個市場熱話；加上，參賽者就算未能估中2024年7月18日當日的完整的恒指收市點數，最近者亦會獲3萬元等值千足黃金；最刺激的是，合資格的參賽者在比賽結束限期前，可隨時將已競猜的點數作出更改，更改次數不設上限，務求令客戶增加中奬機會。