耀才加碼300萬「估中恒指 贏千足黃金」再度登場
2024年04月08日 10:12
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耀才證券(01428)的「估中恒指 贏千足黃金」自推出以來成為城中熱話，更牽起一遍尋金熱，全城向300萬元黃金美夢進發；加上，即使未能估中整個恒指點數，最接近的參賽者亦可獲得價值3萬元的千足黃金，因而每次舉行均將參賽氣氛炒得更為熾熱，個個除也想做「估神」之外，亦想將300萬元黃金帶回家；耀才在詢眾要求下，再度隆重推出活動，相信再會牽起全城「尋金」熱。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「估中恒指 贏300萬黃金」推出至今，不經不覺已到第7次舉行，每回合參加人數均節節攀升。適逢恒指近期從成交可見有回暖迹象，投資者對港股的興趣亦因此回升，究竟是否能在本季作出報復式反彈，重返18,000點以上，還是繼續下試，相信對投資者來說是整個市場熱話；加上，參賽者就算未能估中2024年7月18日當日的完整的恒指收市點數，最近者亦會獲3萬元等值千足黃金；最刺激的是，合資格的參賽者在比賽結束限期前，可隨時將已競猜的點數作出更改，更改次數不設上限，務求令客戶增加中奬機會。
參加辦法非常簡單，由即日起至2024年7月7日，透過活動登記頁面：https://www.bsgroup.com.hk/campaign/hsigame 便可立即進行「尋金」之旅。