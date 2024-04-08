李偉傑：港股短期繼續牛皮　出行股吼得過

華盛證券財富管理部董事李偉傑指出，繼上周公布的非農就業數據遠勝預期後，市場預期本周公布的美國3月消費物價指數(CPI)按年升幅亦會反彈，意味通脹有重新升溫的風險。市場憂慮聯儲局減息步伐會比預期慢，料今年難減息3次，美股調整壓力仍在，料短期在39,000點水平徘徊。港股近期則表現牛皮，短期料維持在16,300至17,000點上落，但展望4月仍有望出現突破。他指出，科技股估值低殘，內地人民銀行日前宣布，推出科技創新和技術改造再貸款，若消息帶動板塊反彈，有望推升大市，恒指升穿17,000點阻力後，料有望上試更高水平。

以軍撤走加沙南部大部分兵力，中東緊張局勢紓緩，黃金從歷史高位略為回吐。不過，李偉傑指出，中東局勢仍有變數，金價上升動力仍強，2,250至2,300美元支持力度頗強，建議可待金價回落至約2,300美元，再吸納金礦相關股份。