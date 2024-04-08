追蹤金股ETF溢價狂飆後叫停交易　華夏基金：保護投資者利益

外媒報道，華夏基金管理有限公司暫停一隻追蹤黃金相關股票的交易所交易所買賣基金(ETF)的交易，是該產品溢價飆升後不到一周內第二次暫停交易。

該公司公布，近期旗下華夏中證滬深港黃金產業股票交易型開放式指數證券投資基金，二級市場交易價格明顯高於基金份額參考淨值，出現較大幅度溢價。特此提示投資者關注二級市場交易價格溢價風險，投資者如果盲目投資，可能遭受重大損失。為保護投資者的利益，該基金將於2024年4月8日開市起至當日10時30分停牌。

該公司指，該基金為交易型開放式基金，投資者可在二級市場交易，也可以申購、贖回。該基金二級市場的交易價格，除了有基金份額淨值變化的風險外，還會受到市場供求關係、系統性風險、流動性風險等其他因素的影響，可能使投資者面臨損失。

此外，截至目前，該基金運作正常且無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

外媒數據顯示，截至4月3日，該基金相對於其基礎資產的溢價已升至30%以上，為有史以來最高水平，因此作出有關決定。該ETF價格在過去4個交易日中上漲40%以上。

分析師表示，金價創歷史新高，黃金ETF需求在過去一周激增，全球黃金ETF淨流入近 6億美元。「隨着投資者尋求透過大宗商品和外國ETF實現資產多元化，中國內地的需求可能會持續。」