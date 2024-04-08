金價漲勢未完？華爾街大佬預言再漲3成　上望3000美元

金價持續強勢，每安士最新企穩2,340美元樓上。美國經濟學家、Rosenberg Research總裁羅森堡(David Rosenberg)認為，黃金的漲勢還未完結，強勁勢頭可能會在推動金價升上至3,000美元，較當前水平有約30%上漲空間。

外媒報道，Rosenberg最近發表報告表示，最近的黃金熱潮尤其令人印象深刻，它不僅超越比特幣和所有主要貨幣，還克服了典型宏觀逆風。

報告提到，金價近期撲高的主要動力是來自需求，歸功於各國央行重新將黃金作為儲備資產，各國正再次大規模增持黃金，數據指全球央行在2023年第三季購買了361噸黃金，而2022年同期淨賣出77噸。此外，許多投資者在抵禦經濟風險時轉向黃金避險，推動金價做好。

報告還發現，黃金在印度和中國等新興市場更有吸引力，而西方投資者則落在了後面，因為當地的高利率和高漲的股價削弱了低收益黃金的吸引力。

Rosenberg也將近期金價上漲歸因於全球地緣政治風險和宏觀經濟前景。他稱，國際關係走向對抗和兩極分化的趨勢，使黃金價格的對沖風險功能變得愈來愈重要。

隨着各國央行開始減息，Rosenberg預計金價將再上漲約15%，漲幅可能達到30%。