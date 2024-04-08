Yen價點走？基金押重日圓下跌　17年來最狠

外媒報道，投資者大舉押注日圓下跌，達到17年來最高水平，此時日圓正徘徊在關鍵水平152附近，這將增加日本干預匯市的風險。日圓兌每美元最新報151.79，每百日圓兌5.159港元。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示，截至4月2日當周，槓桿基金及資產管理公司持有的日圓期貨及期權淨淡倉合約折合為148,388張，為2007年1月以來最高水平。

儘管日本官員多次就日圓貶值作出警告，但看淡的押注仍在增加，顯示投資者相信，鑑於日本與美國的利差不斷擴大，日圓還有進一步貶值空間。

SBI Liquidity Market市場研究部門主管Marito Ueda認為經濟指標，甚至是日本央行官員的聲明，都不足以吸引人們買入日圓，日圓此後可能會出現更多拋售，但這可能與日本貨幣當局干預匯市的時機有衝突。

東京市場風險諮詢公司(Market Risk Advisory Co.)研究員Koji Fukaya指，由於美國和日本之間利差縮小的預期延遲，導致日圓投機性拋售增加，導致日圓兌每美元跌至幾十年來低位。