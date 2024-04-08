港交所陳翊庭：首季接65宗新股上市申請　按年增3成

她又指，去年主板上市的審批時間中位數為48個營業日，已較前年的70日大幅縮短，惟審批時間除了聯交所外，亦取決於企業及中介人的準備工作。

港交所上市主管伍潔鏇補充，整個審批過程中，有4成時間是港交所審批，6成則是企業回答查詢或補充文件。若要進一步縮短過程，須雙方共同努力。

另外，港交所積極吸引海外公司來港上市，去年與沙特交易所及印尼證券交易所簽訂合作備忘錄，將兩地交易所納入認可證券交易所名單，讓在當地主板市場上市的公司可在港申請第二上市。

陳氏透露，港交所正物色合適的沙特和印尼企業來港第二上市，有企業反映有興趣。一過，同時提到，企業是否選擇香港，取決於成本是否值得，而去年已有一間以印尼為總部的國際物流公司在港掛牌。

她又指，海外企業來港人生路不熟，特別鼓勵其中介人在遞交申請前與聯交所溝通，強調「預溝通過程」一直存在，聯交所會「手牽手」提供上市前輔助。