會計師行：港IPO市場有望返五甲　政策制度須突出自身優勢

香港首季新股集資只得47億港元，按年跌三成，為2009年以來最差，險守全球集資排名榜第十位，較印度、沙特等地落後，宗數按年少33%，至12隻。儘管有一間會計師行看好本港新股市場前景，維持全年集資預測1,000億元，有望重返首五位，惟同時指出，在政策及制度層面上，港府及聯交所應更落力突出香港的獨特優勢，吸引不同企業及資金來港。

會計師解釋，首季是傳統新股上市淡季，全年呈「先低後高」。假設美國聯儲局在6月開始減息，加上內地經濟繼續好轉、當局有更多重大刺激經濟復甦政策出台等，將利好港股估值，有助吸引企業來港上市集資。

他坦言，香港是資金自由進出的市場，而且約8成新股為內地公司，企業上市意欲容易受外圍環境、內地經濟狀況等影響，相信未來兩季是新股市場的關鍵。

他指出，留意到香港當局已就促進市場流動性有多項討論，包括研究更改證券每手買賣單位、在惡劣天氣維持市場運作、互聯互通進一步擴容等，相信有關措舉落實，對市場有幫助。同時建議，檢討股票印花稅，特別是港幣人民幣雙櫃台仍在發展初期，隨着人民幣國際化，未來雙櫃台的需求增加，可將雙櫃台的股票印花稅稅率與內地股市睇齊。

近一年，市場積極吸引中東、東盟企業及資金落戶香港。有會話師指，聯交所去年在紐約及倫敦增設辦事處，惟在中東仍未有，而東南亞亦只有新加坡有辦事處，建議聯交所在當地增設更多辦事處，與當地企業對接、更好推廣及宣傳香港及內地優勢。

他坦言，海外企業選擇上市地是，估值是否有溢價是重要因素。目前港股市盈率僅11倍，即使較去年底已有改善，但相較其他市場仍低。

另外，市傳內地網購平台Shein(希音)擬由紐約證券交易所改道至倫敦掛牌，其上一次融資後估值超過600億美元(約4,680億港元)。被問到港股能否吸引Shein，不評論個別公司。若從市盈率分析，紐交所現時市盈率逾20倍，對大型集資需求有吸引力。