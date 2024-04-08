3月份樓花預售申請涉4904伙 逾兩年最多
2024年04月08日 17:42
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地政總署資料顯示，3月份有5個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及4,904伙，相比2月1,710伙，按月增加3,194伙或約1.87倍，為2022年1月後超過兩年最多。
最新申請預售項目當中，佔4項為私人住宅發展，其中再有鐵路項目提交申請，為新世界發展(00017)等的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期及5B期，分別提供447及378伙。
另外兩項私宅項目均為近年政府批出的住宅用地，其中，長實集團(01113)觀塘安達臣道對出首置項目，涉及2,926伙。而會德豐地產旗下上水古洞第24區項目，亦提供457伙。
餘下一項申請屬於資助售房屋項目，香港房屋協會粉嶺百和路72號，涉及696個單位。
而上月有一項私宅發展獲批預售樓花，為中信泰富旗下大坑道135號峻譽‧渣甸山，涉及114伙。
由於3月有多個項目入紙申請預售樓花，帶動待批預售單位數量增至14,019伙，按月大增約51.9%。
若按季統計，今年第一季獲批預售樓盤有4個，涉及1,365個單位，按季減少約74.2%。而新申請則有6,614伙，較對上一季大增約6.4倍。
此外，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉項目第1A(2)期、第1B期及第2A期，地址街道為海映路8號。