3月份樓花預售申請涉4904伙　逾兩年最多

地政總署資料顯示，3月份有5個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及4,904伙，相比2月1,710伙，按月增加3,194伙或約1.87倍，為2022年1月後超過兩年最多。

餘下一項申請屬於資助售房屋項目，香港房屋協會粉嶺百和路72號，涉及696個單位。

而上月有一項私宅發展獲批預售樓花，為中信泰富旗下大坑道135號峻譽‧渣甸山，涉及114伙。

由於3月有多個項目入紙申請預售樓花，帶動待批預售單位數量增至14,019伙，按月大增約51.9%。

若按季統計，今年第一季獲批預售樓盤有4個，涉及1,365個單位，按季減少約74.2%。而新申請則有6,614伙，較對上一季大增約6.4倍。