滙控鮑康年︰歐洲業務增長靠亞洲

他表示，「中國、印度和東南亞的企業正瞄準西方的機遇」，亞洲的企業客戶進軍歐洲使用歐洲滙豐的服務，諸如併購交易顧問和集資，乃歐洲業務增長策略之核心。

與此同時，坐擁閒錢的歐洲客戶也會因應供應鏈重組，謀求在東南亞等地發展，滙豐「準備好支持他們應對歐洲的不確定性和拓展海外」。

祈耀年︰德國企業銀行業務屬「非賣品」

滙控去年歐洲業務的列帳基準稅前盈利26.39億美元，佔集團約8.7%，有形股本回報率(ROTE)為6.7%，顯著低於集團平均的14.5%。鮑康年稱，這已較2019年分別約10億美元及1%大有改善，並指在其他地方入帳的歐洲業務收入去年大增40%至30億美元。除了寄望歐亞互聯，他希望提升超高淨值(UHNW)家族的生意，推動歐洲業務的增長。

滙控行政總裁祈耀年稱，滙控正考慮如何處置一些對批發銀行非必需的德國業務，但企業銀行業務是「非賣品」，滙控作為跨國批發銀行的定位始終不變。