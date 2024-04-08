日本勞動力奇缺　未來10年需外勞人數達...

外媒報道，日本勞動力流失。該國總務省調查發現，去年15歲以上尚未就業或求職，但仍希望有工作的人數跌至233萬人，較20年前少297萬人，若加上在找工作約178萬失業人口，潛在勞動力僅411萬人，佔15歲以上人口的3.7%，不及2003年8%的一半。

外媒引述日本國立社會保障暨人口問題研究所數據，由1995年至2023年，15至64歲的工作人口較高峰期少15%。大和研究所分析師田村宗久指出，「讓女性及老年人重返勞動力市場，用以抵銷就業人口減少，日本已近乎極限。」

三菱UFJ銀行研究諮詢部門亦稱，提升勞動力、工作流動性及增加外勞，有助於解決日企的勞動力不足問題。估計到2035年，要滿足日本實際GDP每年經濟增長0.5%所需的人力，仍缺少約800萬名就業人數。

報道引述日本厚生勞動省最新報告，截至2023年10月31日，當地外勞人數首次突破200萬人至2,048,675人，按年增逾22萬人。

調查發現，依國籍計算，來自越南的外勞達518,364人，佔最多；其次是中國，多達397,918人；另菲律賓有226,846人。若依行業計算，製造業最多佔27%，其次是服務業，佔15.7%，批發及零售業則佔12.9%。