新盤今錄2宗億元大刁　港島南岸樓盤料短期公布銷安

一手市場的推盤潮持續，鄰近港鐵佐敦站的全新盤登場。港島南岸樓盤籌備新一輪銷售，有望短期內公布銷售安排。與此同時，周一(8日)錄得2宗億元一手大額成交。

●港島南岸Blue Coast短期內公布次輪銷售安排

●日出康城PARK SEASONS擬周內開價

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，已於周一(8日)上載樓書，部署周內開價。集團副主席兼常務董事黃光耀表示，首批單位提供約138伙，將涵蓋一房及兩房，售價較12A期SEASONS PLACE有約5至10%上調空間，但由於今期單位面積較小，入場門檻將會較低。

●佐敦高臨最快4月開售

●元朗PARK YOHO Napoli單日錄4宗成交

●啟德維港1號連環售出6伙

●西南九龍維港滙III單日售出2伙2房戶

●港島南岸晉環四房呎價約32,800元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(8日)以招標方式售出2B座39樓C室，實用面積為1,029方呎，屬四房一套間隔，長方形客飯廳連全落地玻璃趟門，享南朗山景，單位層與層之間有約3.46米高，主人房設預留梳妝衣帽空間。單位成交價3,375.12萬元，呎價約32,800元。項目自撤辣後累售77伙，套現逾11億元。

●何文田天鑄第2期複式單位逾1.13億元沽

●石硤尾緹外頂層複式戶售6億元

●何文田站瑜一‧天海單日沽2伙3房戶

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周一(8日)售出2伙3房單位，共涉逾5,266萬元。其中，第1B座3樓A室，實用面積960方呎，屬三房一套房連儲物室間隔，以2,503.76萬元成交，呎價26,081元。據市場消息指，買家為內地專才家庭。

●長沙灣連方II周五賣13伙兩房

萬科香港發展的長沙灣連方II，周一(8日)上載最新銷售安排，將於本周五(12日)起以價單形式發售13伙兩房單位，實用面積介乎348至390方呎，折實價介乎832.8萬至980.3萬元，折實呎價由23,351至26,101元。售價最低單位為7樓N9室，實用面積348方呎，折實呎價約23,931元。

●港島南岸揚海連錄6宗終止交易

●西半山yoo 18 BONHAM複式戶售8,300萬元

據一手住宅銷售資訊網，YOO Studio旗下西半山般咸道18號yoo 18 BONHAM，日前以8,300萬元售出16樓至17樓複式戶，實用面積2,499方呎，呎價約33,213元。