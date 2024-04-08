新盤今錄2宗億元大刁 港島南岸樓盤料短期公布銷安
2024年04月08日 21:33
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一手市場的推盤潮持續，鄰近港鐵佐敦站的全新盤登場。港島南岸樓盤籌備新一輪銷售，有望短期內公布銷售安排。與此同時，周一(8日)錄得2宗億元一手大額成交。
●港島南岸Blue Coast短期內公布次輪銷售安排
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周一(8日)公布部署短期內上載最新銷售安排，有機會周末作次輪銷售安排。據市場消息指，項目次輪至今已接獲逾4,000張入票。項目是日最新曝光的四房無改動示範單位為第1A座28樓B室。發展商預告會積極考慮加推同類四房戶。
●日出康城PARK SEASONS擬周內開價
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，已於周一(8日)上載樓書，部署周內開價。集團副主席兼常務董事黃光耀表示，首批單位提供約138伙，將涵蓋一房及兩房，售價較12A期SEASONS PLACE有約5至10%上調空間，但由於今期單位面積較小，入場門檻將會較低。
●佐敦高臨最快4月開售
資本策略地產(00497)發展鄰近港鐵佐敦站住宅項目，於周一(8日)公布命名為高臨。該公司執行董事何樂輝表示，項目最快4月開售，售樓說明書已準備就緒，定價會參考同區同期的樓盤，會以市價推售。項目提供259伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，單位實用面積介乎232至1,589方呎，主打兩房單位，而特色戶佔少於10%。
●元朗PARK YOHO Napoli單日錄4宗成交
新鴻基地產(00016)旗下樓齡逾4年的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，周一(8日)沽出4伙，成交價介乎678.15萬至870.29萬元，單日吸金3,144.95萬元。其中，第21A座12樓C室，實用面積633方呎，三房間隔，成交價869.76萬元，呎價約13,740元。
●啟德維港1號連環售出6伙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，今(8日)連沽6伙，成交價介乎855.6萬至1,469.3萬元，共涉6,891.6萬元。其中，1A座15樓H室，實用面積643方呎，屬三房一套間隔，以1,432.2萬成交，呎價約22,274元。
●西南九龍維港滙III單日售出2伙2房戶
信和置業(00083)，會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，今(8日)連沽兩伙兩房戶，吸金逾2,500萬元。其中第2座8樓E室，實用面積525方呎，以1,294.38萬沽出，呎價約24,655元。整個維港滙系列至今累積沽出1,186伙，連車位套現逾204億元。
●港島南岸晉環四房呎價約32,800元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(8日)以招標方式售出2B座39樓C室，實用面積為1,029方呎，屬四房一套間隔，長方形客飯廳連全落地玻璃趟門，享南朗山景，單位層與層之間有約3.46米高，主人房設預留梳妝衣帽空間。單位成交價3,375.12萬元，呎價約32,800元。項目自撤辣後累售77伙，套現逾11億元。
●何文田天鑄第2期複式單位逾1.13億元沽
一手市場連錄億元大額成交，據一手住宅銷售資訊網顯示，新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期，周一(8日)通過招標以逾1.13億元售出複式單位。上述為第2座22樓及23樓A室複式戶，實用面積2,278方呎四房，連354方呎平台，呎價約50,004元。
●石硤尾緹外頂層複式戶售6億元
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周一(8日)以6億元招標售出第1座6樓及7樓A室頂層複式戶，單位實用面積8,239方呎，屬五房五套房另設三間工人房間隔，連2,648方呎天台，呎價約72,824元。據悉，該單位包括兩個住宅停車位的認購權，每車位認購價為600萬元。
●何文田站瑜一‧天海單日沽2伙3房戶
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周一(8日)售出2伙3房單位，共涉逾5,266萬元。其中，第1B座3樓A室，實用面積960方呎，屬三房一套房連儲物室間隔，以2,503.76萬元成交，呎價26,081元。據市場消息指，買家為內地專才家庭。
●長沙灣連方II周五賣13伙兩房
萬科香港發展的長沙灣連方II，周一(8日)上載最新銷售安排，將於本周五(12日)起以價單形式發售13伙兩房單位，實用面積介乎348至390方呎，折實價介乎832.8萬至980.3萬元，折實呎價由23,351至26,101元。售價最低單位為7樓N9室，實用面積348方呎，折實呎價約23,931元。
●港島南岸揚海連錄6宗終止交易
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周一(8日)出現6宗終止交易，總成交金額共涉逾1.6億元。上述單位已修訂價單，增加折扣率至最高28%，並安排於本周五(12日起)重新發售。涉及的6個單位，原本於2021年9月以介乎1,664.13萬至3,879.54萬元售出。
●西半山yoo 18 BONHAM複式戶售8,300萬元
據一手住宅銷售資訊網，YOO Studio旗下西半山般咸道18號yoo 18 BONHAM，日前以8,300萬元售出16樓至17樓複式戶，實用面積2,499方呎，呎價約33,213元。