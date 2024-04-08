美股早段向好　港股夜期高水134點

上月美國就業數據再一次出乎意料強勁，降低市場對美國聯儲局今年減息力度的憧憬，10年期美國國債孳息率曾升0.051厘，高見4.457厘，再創去年11月底之後的高位。美股3大指數周一早段向上，道指升11點，報38,915點；標指2點，報5,206點；納指26點，報16,275點。

港股夜期方面，升94點，報16,867點，高水134點。

摩根大通行政總裁戴蒙於致股東信函寫道，美國通脹及息口高企會比市場預期持久，原因是美國政府開支增加，況且為綠色能源轉型、重組全球供應鏈、擴大軍事開支、應付醫療成本上升，花費會有增無減。他又提到，蓬勃的私人信貸市場或釀成意料之外的市場風險。

聯儲6月減息機率五五波

星展集團投資總監侯偉福相信，護城河深（競爭力強）且有盈利的公司可以持續持有，但升市會由大型科技股，擴散其他板塊，尤其是能源和醫療。

台積電獲美補貼514億建廠

企業消息方面，台積電在美國亞利桑那州建廠的補貼問題有突破，初步獲美國商務部批出66億美元（約514.8億港元）的補貼，另加50億美元（約390億港元）的低息政府貸款。該企美國預託證券（ADR）周一早段升2%。

台積電同時宣布，亞利桑那州廠房的投資規模會再加碼62.5%至650億美元（約5,070億港元），2022年底落實擬建的第二廠，2028年將進一步引入2納米製程，而且2030年之前會再有第三廠，「採用2納米或更先進的製程技術」。

如此盡心幫助美國推動尖端晶片本土生產，台積電準備向美國財政部就亞利桑那州廠房「資本支出中符合條件的部分，申請最高可達25%的投資稅收抵免。該企還特意強調，維持營業收入以美元計年複合增長率15至20%、毛利率逾53%、股本回報率（ROE）逾25%的長期財務目標承諾。

Netflix調高香港版月費

另外，Netflix加價輪到香港，「基本」、「標準」及「高級」的月費分別由63元、78元及93元，加至73元、88元及108元。Netflix股價早段跌不足1%。