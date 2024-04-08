柏傲莊兩房戶獲租客斥946萬承接　原業主4年蝕離場

二手市場續錄低於購入價的蝕讓，大圍柏傲莊兩房單位，區內租客以946萬元購入，較原業主2020年購入價帳面低約28萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨28座低層7室，實用面積約619方呎，三房間隔，望內街景，附全屋裝修，新買家由租轉買，以795萬元承接，呎價約12,843元。

●中原冼子明指，小西灣居屋富怡花園2座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，享海景，未補價第二市場以450萬元放售，最終以445萬元成交，呎價約7,517元，新買家為白居二上車客。

●利嘉閣劉信文稱，西灣河鯉景灣怡海閣極高層F室，實用面積約429方呎，兩房間隔，新買家為區內客，以620萬元放售，最終以580萬元成交，呎價約13,520元。

●中原梁嘉駿指，鰂魚涌南豐新邨8座中高層H室，實用面積約570方呎，三房間隔，望內園景，去年底以698萬元放售，最新以635萬元成交，減價63萬元，減幅約9%，呎價約11,140元。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園N座中高層4室，實用面積約616方呎，三房間隔，原先叫價950萬元，最終以868萬元成交，呎價約14,091元，新買家為用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角和富中心16座高層E室，實用面積約1,044方呎，套三房加工人房間隔，望維港海景，2月放盤叫價1,860萬元，呎價約16,858元，較同座低一層單位年初以1,580萬元成交，3個月賣貴180萬元，或升約11%。

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九龍區

●中原黃惠霞稱，荔枝角美孚新邨4月暫錄約5宗買賣，屋苑8期百老匯街124號高層C室，實用面積約670方呎，原裝兩房改為套三房，擁裝修，最初以698萬元放售，現以685萬元沽出，呎價約10,224元。

●中原任展雄表示，長沙灣居屋凱樂苑B座中高層8室，實用面積約383方呎，兩房間隔，其中一房享海景，未補價第二市場叫價470萬元，最終減價10萬元，以綠表客以460萬元購入，呎價約12,010元。

●利嘉閣徐錦榮稱，西南九龍匯璽1B座低層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，最初叫價1,098萬元，經雙方議價後，最終以1,028萬元成交，呎價約23,205元。

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新界區

●美聯黃麗貞指，將軍澳廣場1座中高層B室，實用面積約761方呎，套三房加工人套房間隔，享河景，最初於2022年叫價1,400萬元，區內業主叫銀行估價足，以1,055萬元購入，呎價約13,863元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳單日錄5宗未補價第二市場成交，居屋富康花園連錄兩宗白居二入市，包括7座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，以324萬元沽出，較去年12月叫價累減26萬元，呎價約7,517元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦暉苑中層11室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場原先叫價440萬元，放盤兩星期，減幅約2.3%，以430萬元沽出，呎價約10,094元，3年多帳面升值約41%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田富豪花園翡翠閣高層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望城門河景，放盤1年半，叫價680萬元，減幅約19.1%，減價130萬至550萬元成交，呎價約11,828元。

●利嘉閣歐偉基透露，大圍柏傲莊3A座低層C室，實用面積約452方呎，兩房間隔，區內租客與業主洽商議價，單位原先叫價968萬元，最終以946萬元成交，呎價約20,929元，原業主於2020年以約974萬元買入，帳面蝕28萬元。

●美聯鄧涇渭指，元朗YOHO MIDTOWN第7座高層D室，實用面積約901方呎，叫價1,280萬元，減價20萬元，以1,260萬元沽出，呎價約13,954元，原業主持貨約4年，帳面賺40萬元。

●利嘉閣周雪雯表示，上水旭埔苑G座高層5室，實用面積約546方呎，兩房間隔，新買家為白居二客，未補價第二市場以318萬元買入，呎價約5,824元。

●中原王勤學指，過去周末兩日元朗錄約13宗二手買賣，區內采葉庭12座高層E室，實用面積約460方呎，去年6月放盤，叫價530萬元，以516.8萬元沽出，呎價約11,235元，創同類型細兩房單位逾5個月高位。

●美聯馮根明表示，元朗世宙2座高層K室，實用面積約646方呎，三房間隔，叫價950萬元，區內客以875萬元購入，呎價約13,545元，約5年帳蝕45萬元。

●祥益袁思賢稱，屯門豐景園4座低層8室，實用面積約301方呎，單位附裝修，原業主計劃套現換樓，減價約20萬元，獲外區投資客一筆過以309.88萬元購入收租，呎價約10,295元，約8年帳面蝕約7萬元。

●祥益黃文樂指，屯門公屋田景邨田敦樓高層18室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內白居二中籤者，因家人亦居住於同屋苑，日後方便互相照應，零議價下以210萬元購入自用，呎價約4,740元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園7座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內綠表客見單位有裝修，原業主增加議幅，累減23萬元，未補價第二市場以297萬元購入，呎價約6,891元。

●美聯梁仲維指，荃灣爵悅庭南爵軒極高層E室，實用面積約372方呎，一房間隔，去年10月底以620萬元放售，至年初下調叫價至600萬元，議價25萬元，以575萬元易手，呎價約15,457元。

●香港置業熊建明表示，馬灣珀麗灣22座中層B室，實用面積約762方呎，套三房連士多房間隔，望機場海景，3月中以860萬元放售，外區換樓客以770萬元購入，累減約90萬元，呎價約10,105元。

●中原黃逸羲稱，4月首星期荃灣錄得約26宗二手買賣，其中荃景花園12座中層H室，實用面積約551方呎，套三房間隔，開價600萬元，減價25萬元，獲買家以575萬元承接，呎價約10,436元。

●中原陳偉業表示，東涌4月錄約13宗二手買賣，藍天海岸6座高層B室，實用面積約874方呎，套三房間隔，向東北，享海景，叫價950萬元，減價22萬元，以928萬元易手，呎價約10,618元，新買家為外區上車客。

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