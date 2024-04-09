東方日報B1：銀行入稟申清盤 世茂股價破底
2024年04月09日 00:02
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世茂的總資產價值已跌至3年低位，與總負債差距不斷縮窄。
再有民企內房被申請清盤！巨債纏身的中國恒大(03333)在今年1月底被法院勒令清盤後，每月都有大型房企的清盤呈請曝光，繼2月的碧桂園(02007)及3月的佳兆業集團(01638)，4月由世茂集團(00813)緊接而來。今次由中國建設銀行(亞洲)出手，於上周五在香港高等法院，向世茂提出清盤呈請，令目前排期在港舉行清盤聆訊的上市內房名單迅速擴展到至少6家。
計及弘陽地產(01996)、大發地產(06111)及德信中國(02019)，內房清盤聆訊消息陸續有來。不過，業界早有心理準備，因為恒大清盤被視為一個重大里程碑。對大型房企的債權人而言，明知牽涉到境內資產清算的過程充滿未知數，最終現金回收率可能不足3%，但先例一開，一直違約的中資開發商難再押後還款。事實是不少債權人已決定訴諸法庭公開施壓，連建行亞洲亦短期內兩度對房企採取法律行動，目的或為加速債務重整談判。
世茂周一(8日)開市前公布，遭建行亞洲提出的清盤呈請，涉及財務義務金額約15.795億港元。該企認為，該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益，並將極力反對該呈請，續推進境外債務重組。但受入稟消息拖累，世茂股價破底，插水式暴瀉最多19.78%，低見0.365港元，收報0.37港元，急挫18.68%。
內媒引述接近世茂的人士表示，清盤呈請不會影響債務重整進度，也會跟建行亞洲保持積極溝通。兩周前，公司才對約117億美元境外債違約交出建議重組條款的內容，現時離清盤呈請開庭還有一段時間，公司會與債權人保持積極溝通。香港法院紀錄顯示，法庭排期於6月26日早上舉行聆訊。
不過，該企截至去年底止未如期償還的借貸共計1,694億元人民幣(下同)，以今年3月底止未如期還款的借貸餘額計，更進一步飆至1,741億元，因各種原因涉及不同訴訟及仲裁案件。反觀去年底止總資產價值加速跌至5,432億元的3年低位，與總負債約4,919億元之間差距不斷縮窄，尚餘513億元就可能陷入資不抵債的紅線。
至於日前強調建立境外債重組程序上取得積極進展的碧桂園，如期舉行4月管理會議，總裁莫斌指，一直調整融資思路，冀爭取更多項目進入城市房地產融資協調機制的「白名單」。另傳中國金茂(00817)正在與銀行就一筆即將於7月份到期的40億港元銀團貸款進行再融資談判，暫時已經取得包括中資銀行在內的主要銀行對貸款再融資的初步承諾。
融創售重慶資產套5億
除了融資，其他房企也加快賣產削債，融創中國(01918)將以5.4億元悉售重慶大學城項目51%權益及相關債務，預期出售事項將錄除稅前未經審核虧損約2.5億元。惟3月銷售數據每況愈下，保利置業集團(00119)實現合約銷售額約63億元，按年跌26.74%，首季累計「腰斬」至約108億元；合生創展集團(00754)3月及首季總合約銷售金額分別為19.78億元及38.94億元，各大減69.78%及61.31%。寶龍地產(01238)上月及首3個月的合約銷售額亦跌55.49%及56.46%，僅錄15.48億元及38.47億元。